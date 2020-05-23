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Erzurum'da Kızılay, dışarı çıkamayan çocuklara 'arifelik' dağıttı

Erzurum'da Kızılay Palandöken Şubesi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan çocuklara arifelik dağıttı. Arifelikleri alan çocukların mutlulukları gözlerine yansıdı.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 12:42
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Erzurum'da Kızılay, dışarı çıkamayan çocuklara 'arifelik' dağıttı

Kentte asırlardır yaşatılan arifelik geleneği, bu Ramazan Bayramı öncesi koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, yapılamadı. Bu nedenle Kızılay Palandöken Şubesi, bu kez arifelikleri çocuklara götürdü. Kızılay şubesinde hazırlanan ceviz, fındık, fıstık ve şekerin bulunduğu arifelik torbaları, sabah saatlerinde çocuklara dağıtıldı.

Kızılay Şube Başkanı Doç. Dr. Muhammet Tatar, "Pandemi bütün alışkanlıklarımızı değiştirdi. Biz de şube olarak bütün bu çalışmalarımızın sonunda Erzurum'a has gelenek olan arife günü arifelik toplama geleneğini dağıtmaya karar verdik. İçerisinde arifelik olarak verilen fındık, fıstık, ceviz, bayram şekerleri olan bez torbaları hazırladık. Biz küçükken annelerimiz bize bezden torbalar verir, onlarla kapı kapı dolaşır arifelik toplardık. Şimdi çocuklar dışarda arifelik toplamayadığı için biz evlerine torbalara koyut götereceğiz" dedi.

Kızılay şubesinde hazırlanan torbaları, arabalarının bagajlarına yerleştiren yönetim kurulu üyeleri başta dar gelirli ailelerin yoğunlukta olduğu mahalleler olmak üzere Palandöken ilçesindeki yaklaşık 2 bin 500'e yakın çocuğa ulaştırdı. Araçlarıyla mahallelere giden Kızılay ekibinden torbaları alan çocuklar, kardeşlerini ve arkadaşlarına haber verdi. Koşarak görevlilerinin yanına gelen çocuklar arifelikleri aldı. Arifelikleri alan 4-14 yaş arası çocuklar, ekiplere teşekkür etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumKızılayBayramArifelikArife
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