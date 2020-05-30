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Erzurum'da husumetli aileler çatıştı: 5 ölü

Erzurum’un Çat ilçesinde, kız kaçırma meselesi yüzünden husumetli olan Yıldız ve Güneş aileleri arasında çıkan çatışmada 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 19:08
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Erzurum'da husumetli aileler çatıştı: 5 ölü
Olay, sabah saatlerinde Çat ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıktaki kırsal Köseler Mahallesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, Yıldız ailesinin fertleri, kız kaçırma meselesi yüzünden geçen yıldan beri husumetli oldukları Güneş ailesinin bireylerini araziye hayvan gübresi dökmeye giderken takip etti. Yıldız ailesinin fertleri, silahlarla diğer aileye saldırdı. Güneş ailesinin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada Sıddık Güneş, Hasan Güneş, Baki Güneş, Sinan Güneş ile Sıracettin Yıldız hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

MAHALLEDE GENİŞ ÇAPLI GÜVENLİK ÖNLEMİ

Güvenlik güçleri, yeni bir olayın yaşanmaması için mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Mahallenin giriş ve çıkışlarını da kapatan güvenlik güçlerine bir helikopter de havadan destek veriyor. 

Olayın ardından kaçan Yıldız ailesinden İ.Y,, ve B.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

KIZ KAÇIRMA SONRASI BAŞLAYAN HUSUMETİ BARIŞ YEMEĞİ DE BİTİRMEMİŞ

Köseler Mahallesi’nde yaşanan ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın, 2 aile arasında 2 yıl önce yaşanan kız kaçırma olayından kaynaklandığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, 2 yıl önce Güneş ailesinin kızı Fatma, Yıldız ailesinden Burhanettin Yıldız’a kaçtı. Ancak Fatma'nın kaçtıktan 6 ay sonra intihar etmesi 2 aileyi karşı karşıya getirdi. 2 aile, Fatma'nın intiharında birbirlerini suçladı. İlçenin ileri gelenleri barış yemeği düzenlendi. Ancak barış uzun sürmedi. 2 ailenin arası yeniden bozuldu.

Dün, Yıldız ailesine ait atlar, Güneş ailesine ait çayıra girdi. Taraflar arasında başlayan gerginlik bugün yaşanan olayla sonuçlandı.

TEHDİT EDİLİNCE DİLEKÇE VERMİŞ

Yıldız ailesinin yakını Muhammet Yıldız, husumetin kız kaçırma meselesinden kaynaklandığını anlatarak, “Gelin, kaçtıktan sonra araya girenler aileyi barıştırdı. Ancak ailesinin baskısı sebebiyle gelin 5-6 ay sonra intihar etti. Bunun üzerine iki ailenin arası yeniden bozuldu. Güneş ailesinin dört, beş gün önce Bursa’dan gelen bir oğlu, amcam Sıddık Yıldız’ı tehdit etmiş. Bunun üzerine amcam ilgili yerlere dilekçe vermiş. Ayrıca çocukların Bursa’daki babaları telefonla aranmış, olay anlatılarak çocuklarına sahip çıkması istenmiş. Bugün sabah amcamın kapısına gelen 4 kardeş, kendisini köyün dışına çağırmışlar. 'Gel orada kozlarımızı paylaşalım' demişler. Ölenlerden biri Yıldız, dördü Güneş ailesinden” diye konuştu.

Öte yandan olay yeri incelemesinin ardından 5 kişinin cenazesi, traktörlerle araziden alınıp, Çat Belediyesi’ne ait cenaze araçlarıyla Erzurum Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON BAŞLATILDI

Erzurum Valiliği, Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi’nde yaşanan ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Kaçan 2 şüphelinin yakalanması için askeri operasyon başlatıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Olay, Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde Güneş ve Yıldız aileleri arasında meydana gelmiştir. Geçmiş yıllarda aralarında husumet bulunan iki aile fertleri arasında 2 gün önce, 28 Mayıs günü hakaret olayı yaşanmış, taraflar herhangi bir olay meydana gelmeden dağılmışlardır. 30 Mayıs Cumartesi günü saat 10.30 sıralarında ise Sıddık Güneş, oğlu Sinan Güneş, kardeşi Hasan Güneş ve yeğeni Baki Güneş ile birlikte kendilerine ait traktör ile tarlalarına hayvan gübresi dökmeye giderken, 2 gün önce yaşanan tartışmadan dolayı Sıddık Yıldız ile çocukları Sedrettin Yıldız, Burhanettin Yıldız ve İrfan Yıldız tarafından yaya olarak takip edilmişlerdir. Yıldız ailesi, Köseler Mahallesi'ne 2 kilometre uzaklıkta bulunan Güneş ailesine ait tarlaya gelmiş, tarlada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda her iki taraf birbirine silah çekmiş ve çıkan çatışmada Sıddık Güneş, Sinan Güneş, Hasan Güneş ve Sedrettin Yıldız olay yerinde, Baki Güneş ise hastanede hayatını kaybetmiştir.  Araya giren Mehmet Etik isimli şahıs ise hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış ve Erzurum Atatürk Üniversite Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Olaya karıştığı tespit edilen İrfan Yıldız ve Burhanettin Yıldız isimli şahısların yakalanması için askeri helikopter destekli operasyon başlatılmıştır. Olay yerinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede 3 adet tabanca bulunmuştur.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumHusumetçatışmaSilahCinayet
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