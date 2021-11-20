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Erzurum'da depremzedelere çadır, soba ve gıda desteği  

ERZURUM'un Köprüköy ilçesinde, dün meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde evleri hasar görenler için AFAD ve Büyükşehir Belediyesi tarafından çadırlar kuruldu. Gece boyunca devam eden çadır kurma işleminin ardından depremzedelere ısınmaları için soba verilirken, gıda kolileri dağıtıldı. Kızılay ekipleri de sıcak çorba ve çay ikramında bulundu. 

20 Kasım 2021 Cumartesi 10:20
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Erzurum'da depremzedelere çadır, soba ve gıda desteği  

Köprüköy ilçesinde dün saat 15.40'ta meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde Alaca Mahallesi'nde 10, Duatepe Mahallesi'nde 11, Kındağut ve Kayabaşı mahallelerinde 2, Topçu Mahallesi’nde 20 olmak üzere toplam 45 evde ağır hasar oluştu. Evlerine giremeyen depremzedeler için AFAD İl Müdürlüğü tarafından tahsis edilen 65 çadır, gece TIR'la ilçeye getirilerek, depremzedelere dağıtıldı. Jandarma, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve diğer görevliler, gece boyunca çadır kurulumunda görev aldı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü mahallelerde evlerine giremeyenler, yaktıkları ateşin başında bekledi. AFAD tarafından depremzedelere ısınmaları için sobalar sağlandı. Jandarma personeli, gıda kolilerini taşırken, Kızılay ekipleri de sıcak çorba ve çay ikramında bulundu.

Bu sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte ahırlarından çıkarılan hayvanlar, çobanlar tarafından meralara götürülürken, bölge halkı, günlük yaşamına dönmeye çalışıyor. 

BAKAN GÜL, DEPREM BÖLGESİNDE

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Erzurum'da deprem bölgesini ziyaret etti. Vali Okay Memiş, AK Parti Milletvekili Recep Akdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile birlikte helikopterle Topçu Mahallesi'ne gelen Bakan Gül, depremzedelerle görüştü. Yaraların kısa sürede sarılacağını belirten Gül, gerekenlerin yapıldığını ve yapılmaya devam edileceğini söyledi. Bakan Gül, Topçu Mahallesi'nde hasar gören evlerde de incelemelerde bulunduktan sonra kurulan çadırları gezdi.

Topçu Mahallesi'nde inceleme sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Gül, Erzurumlulara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Can kaybı olmadığını belirten Bakan Gül, "İlk dakikadan itibaren hükümetimiz, devletimiz seferber oldu. Valiliğimiz, AFAD'ımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mız, Büyükşehir Belediyesi ihtiyaçları tespit etmek üzere seferber oldu. Az önce vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanı'mızın selamlarını ilettim. Sabaha kadar tüm ekiplerimiz canla başla çalıştılar. Çadırlar kuruldu, hasarlar tespit edildi. Felaket sonrasında hasar tespit edilerek zararlar giderilecek. Çok şükür can kaybı yok. Bir vatandaşımız gözlem altında, onun da durumu iyi. Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeden bu depremden etkilenenlere gereği yapılacak. Erzurum'a geçmiş olsun, Allah ülkemizi her türlü afet ve felakettin korusun. Çok şükür endişe edilecek durum yok hasar tespitleri bugün netleştirilecek" diye konuştu. 

Bakan Gül ve beraberindekiler, daha sonra depremden etkilenen diğer köylere gitti. 

DHA

Son Güncelleme: 20.11.2021 10:52
Anahtar Kelimeler:
ErzurumDepremçadırSobaGıdaAfad
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