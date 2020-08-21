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Erzincan’da kaza: 2 ölü, 4 yaralı

ERZİNCAN’da otomobil, TIR’a arkadan çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, biri bebek 4 kişi yaralandı.

21 Ağustos 2020 Cuma 10:07
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Erzincan’da kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 06.30 sıralarında Erzincan- Sivas Karayolu’nun 38'inci kilometresindeki Sakaltutan mevkisinde meydana geldi. Erzincan istikametine giden Gürbüz Yolcu yönetimindeki 45 EV 504 plakalı otomobil, İlkin Çevik yönetimindeki 76 DK 440 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilde, Neslihan Polat ve İsmet Yolcu hayatını kaybetti. Sürücü Gürbüz Yolcu, Hülya Yolcu, Hakan Polat ve Elif Ecrin Polat isimli bebek yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Neslihan Polat ve İsmet Yolcu’nun cansız bedenleri, otomobilden AFAD ekiplerince çıkartılarak, morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzincanTIROtomobilTrafik Kazası
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