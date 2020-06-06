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Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 1'i ağır 19 kişi yaralandı

Erzincan'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü devrildi. Kazada 1'i ağır 19 kişi yaralandı.

06 Haziran 2020 Cumartesi 10:04
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Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 1'i ağır 19 kişi yaralandı

ERZİNCANKaza, saat 06.30 sıralarında, Erzincan-Sivas Karayolu'nun 89'uncu kilometresindeki Yazı köyü mevkisinde meydana geldi. İzmir'den Erzincan'a giden Mikail Aras yönetimindeki 24 DZ 888 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, devrildi. Kazada 1'i ağır 19 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KazaErzincan19 Yaralı
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