Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Haluk Levent: İlk işimiz fidanlar için gün almak
Haluk Levent: İlk işimiz fidanlar...
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Anne leylek yuvayı terk etmedi
Anne leylek yuvayı terk etmedi
Erzincan'da köy yolları kapandı
Erzincan'da köy yolları kapandı
Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Erzincan'da köy yolları kapandı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde cuma gününden beri etkili olan sağanak, yüksek kesimler ile Erzincan'da kar yağışına dönüştü. Erzincan İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kardan kapanan köy yollarının açılması çalışma başlattı.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 11:11
4 Okunma
Erzincan'da köy yolları kapandı

Hava sıcaklığının yaklaşık 10 derece düştüğü Doğu Anadolu Bölgesi'nde, şehir merkezlerinde etkili olan sağanak, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Erzincan'ın Refahiye ilçesinin yüksek kesimleri, kar yağışı ve tipi ile beyaza büründü. Dün gece saatlerinde başlayan kar ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Kışı aratmayan görüntüler ortaya çıkarken, Erzincan İl Özel İdaresi'ne bağlı kala mücadele ekipleri, kardan kapanan köy yollarını açmak için sabahın ilk ışıklarına kadar çalıştı.

Öte yandan dün Erzurum'un İspir ilçesinin 2090 rakımlı Güzel Yayla geçidinde de kar yağışı etkili olmuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzincanKarYolDoğu Anadolu Bölgesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haluk Levent: İlk işimiz fidanlar için gün almak
Haluk Levent: İlk işimiz fidanlar için gün almak
Anne leylek yuvayı terk etmedi
Anne leylek yuvayı terk etmedi
'Bozcaada çavuş üzümü' tescillendi
'Bozcaada çavuş üzümü' tescillendi
Çay üreticilerine 'Covid-19' testi yapılıyor
Çay üreticilerine 'Covid-19' testi yapılıyor
Yeni vakalar görülen Artvin'de, 23 kişi karantinada
Yeni vakalar görülen Artvin'de, 23 kişi karantinada
Filyasyon ekibinin ihtiyaçlarını Vefa Grubu karşılıyor
Filyasyon ekibinin ihtiyaçlarını Vefa Grubu karşılıyor
Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
EGO'nun 10 kadın şoförü, trafiğe çıkmak için gün sayıyor
EGO'nun 10 kadın şoförü, trafiğe çıkmak için gün sayıyor
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı