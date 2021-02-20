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Ermenek, karantinaya alındı 

Karaman'ın Ermenek ilçesi ile köylerinde, koronavirüs vakalarının artması üzerine 22- 26 Şubat tarihleri arasında karantina uygulanacak.

20 Şubat 2021 Cumartesi 18:39
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Ermenek, karantinaya alındı 

Ermenek, karantinaya alındı 

(Karaman), (DHA)

Karantinanın, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla 10 günlük bir süreyi kaplayacağını, bunun da vaka sayısının azalmasını sağlayabileceğini söyleyen Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu, “Sokağa çıkma yasağını almamız gerektiren bir noktadayız. Maske ve mesafe konusunda hemşerilerimiz duyarlı ama bu lanet illet çoğalabilen bir hastalık. Kış olması, havanın soğuk olması insanları kapalı ortamlarda kalmaya mecbur etti. Herkes karşısındakini potansiyel pozitif taşıyıcı görürse, 10 gün içinde bu illetten kurtulacağımıza eminim” dedi.

Ermenek ilçesinde son günlerde koronavirüs vakalarının artması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, dün Kaymakam Hacı Osman Hökelekli başkanlığında toplandı. Toplantıda ilçenin  22-26 Şubat tarihleri arasında karantinaya alınmasına kara verildi. Kararla ilçe merkezi ile 26 köye giriş ve çıkış yasaklandı. İlçe merkezi ve köyler arasında cenaze, taziye ve akraba ziyaretleri yapılamayacak. Vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için market, bakkal, manav ve kasaplar 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olacak. 22 Şubat saat 05.00'da başlayacak karantina, 26 Şubat 21.00’de sona erecek.

‘10 GÜN İÇİNDE BU İLLETTEN KURTULACAĞIMIZA EMİNİM’

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla vaka sayısını sıfırlayabileceklerini belirten Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu, şunları söyledi:

“Ermenek otantik, doğal bir memleket. Şehir dışında yaşayan çok vatandaşımız var. Pandemi döneminde en az yayılım olur diye ilçeye geldiler, burada yayılma hızı oldu. O dönemi atlatmıştık. Geçen hafta  vaka sayısı beşe kadar düşmüştü. Bu çok sevindiriciydi. Bugün gelinen ise sokağa çıkma yasağını almamız gerektiren bir nokta. Maske ve mesafe konusunda hemşerilerimiz duyarlıdır ama bu lanet illet çoğalabilen bir hastalık. Kış olması, havanın soğuk olması, insanları kapalı ortamlarda kalmaya mecbur etti. Yaptığımız istatistiklerde bunlar ön plana çıkıyor. Ev kadınlarında bulaş oranı yüksek. Bulaş ya eşinden gelecek ya da gün, toplantı gibi biraraya gelmelerle oluyor. 1 Mart’tan itibaren normalleşme sürecine girecek ülkemiz, biz de o normalleşme sürecine dahil olmak adına karantina kararı aldık. Vaka sayılarımız 1 hafta öncekine göre çok çok yükseldi. Önümüzdeki 10 günde karantina uygulayarak, vaka sayısını düşürmeyi hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçları konusunda hazırlıklarımız var. Vefa destek hattıyla da vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Ne yazık ki bir yıl önceki yere döndük. Maske mesafe ve temizlik diyerek, kurtulacağız.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaramanErmenekKarantinaİlçeKöyKoronavirüsVakaönce VatanKısıtlama
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