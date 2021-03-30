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'Eren-12 Güleşli' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Şırnak ve Siirt'te 1317 personelin katılımıyla 'Eren-12 Güleşli Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

30 Mart 2021 Salı 10:17
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'Eren-12 Güleşli' operasyonu başlatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak ve Siirt'te 'Eren-12 Güleşli Operasyonu' başlatıldığı belirtildi. Operasyonda, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1317 personelin (83 operasyonel tim) görev aldığı ifade edildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ve 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonları kapsamında bugüne kadar 75 işbirlikçinin yakalandığı, 421 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi. Eren Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam edeceği kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eren12 Güleşli OperasyonuIçişleri BakanlığıŞırnakTerörOperasyon
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