Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1420
ALTIN
477.450
DOLAR
8.3483
STERLİN
11.5990
EURO
10.0078
Aksaray Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak
Aksaray Üniversitesi 30 öğretim...
İcradan satılık yem fabrikası ve eklentileri
İcradan satılık yem fabrikası...
Mahkemeden satılık 35489 m² tarla 
Mahkemeden satılık 35489 m²...
Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 Zabıta Memuru Alıyor
Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 Zabıta...
Aydın/Didim'de 5 Yıldızlı Otel Kiraya Veriliyor
Aydın/Didim'de 5 Yıldızlı Otel...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Kapat

Erdek Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem 

ÇANAKKALE'de, merkez üssü Erdek Körfezi- Biga olan, Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 10:23
2 Okunma
Erdek Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Erdek Körfezi- Biga olarak belirlediği 4.0 büyüklüğündeki deprem, saat 09.42'de meydana geldi. Depremin derinliği, 6.95 kilometre olarak saptandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
çanakkaleErdek KörfeziDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Türkiye'nin gül bahçesi'nde hasat sezonu 
'Türkiye'nin gül bahçesi'nde hasat sezonu 
Manisa'nın 'dumanlı papaz' eriğinde hasat başladı
Manisa'nın 'dumanlı papaz' eriğinde hasat başladı
Marmaris, tam kapanmada 223 kamera ve dronla izleniyor
Marmaris, tam kapanmada 223 kamera ve dronla izleniyor
Evinde baygın halde bulunan kadını polis kurtardı
Evinde baygın halde bulunan kadını polis kurtardı
BURSA ULUDAĞ TTO İLE HEDEF BÜYÜTTÜ VE EN BAŞARILI KOBİ SEÇİLDİ
BURSA ULUDAĞ TTO İLE HEDEF BÜYÜTTÜ VE EN BAŞARILI KOBİ SEÇİLDİ
30 bin ton ham madde kül oldu
30 bin ton ham madde kül oldu
Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 21 yaralı
Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 21 yaralı
BİYOENERJİ TESİSİNDE KORKUTAN YANGIN
BİYOENERJİ TESİSİNDE KORKUTAN YANGIN
'Rexo' ile aramada araçta 216 kilo eroin bulundu
'Rexo' ile aramada araçta 216 kilo eroin bulundu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma