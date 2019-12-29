Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
113684
ALTIN
289.393
DOLAR
5.9525
STERLİN
7.7816
EURO
6.6449
ABD’de bıçaklı saldırı: 5 yaralı
ABD’de bıçaklı saldırı: 5 yaralı
Curlingde olimpiyat heyecanı
Curlingde olimpiyat heyecanı
Gökçeada-Kabatepe hattında seferler iptal
Son Dakika
Gökçeada-Kabatepe hattında seferler iptal
Erciyes, yılbaşında yüzde 100 dolu
Erciyes, yılbaşında yüzde 100 dolu
Otomobil, TIR'a çarptı: Aynı aileden 6 yaralı
Otomobil, TIR'a çarptı: Aynı aileden...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Erciyes, yılbaşında yüzde 100 dolu

Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde yılbaşı tatili için yapılan rezervasyonlarla tesisler ve oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Rusya, Ukrayna ve Polonya'dan gelen çok sayıda turistin de yılbaşını Erciyes'te geçireceği öğrenildi.

Erciyes, yılbaşında yüzde 100 dolu

Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde yılbaşı tatili için yapılan rezervasyonlarla tesisler ve oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Rusya, Ukrayna ve Polonya'dan gelen çok sayıda turistin de yılbaşını Erciyes'te geçireceği öğrenildi.

29 Aralık 2019 Pazar 10:37
6 Okunma
Erciyes, yılbaşında yüzde 100 dolu

Erciyes Kayak Merkezi'ndeki otellerin doluluk oranı, yeni yıla sayılı günler kala yüzde 100'e ulaştı. Kayak merkezinde bulunan tesisler ve diğer otellerde yılbaşı için yer kalmadı. Rusya, Ukrayna ve Polonya'dan gelen çok sayıda turistin de yılbaşını Erciyes'te kutlayacağı öğrenildi.

Erciyes Kayak Merkezi'nde bir otelin genel müdürlüğünü yapan Mahmut Akar, Türkiye'de en fazla kar oranına sahip dağın Erciyes olduğunu belirterek, "Sezon, aralık ayı itibariyle başladı. Şu anda 1 metreyi aşkın kar var. Pistlerimizdeki kar oranı ise çok daha yüksek. Şu an Türkiye'de en yüksek kar oranı Erciyes'tedir. Bu da bizim doluluk oranlarımıza yansıyor. Şu an yüzde 100 doluluk oranına ulaştık. Yarıyıl tatili dönemine kadar tamamen doluyuz. Otelimizde yılbaşına özel çeşitli etkinliklerimiz olacak" dedi.

'YILBAŞI ERCİYES'TE HAREKETLİ OLACAK'

Erciyes'teki bir otelde Müşteri İlişkiler Müdürü olarak görev yapan Ümmü Irmak ise yılbaşına özel çeşitli programlar hazırladıklarını söyledi. Irmak, "Yılbaşında otelimiz ve Erciyes çok hareketli olacak. Misafirlerimize canlı müzik ve gala yemeği hizmeti sunacağız. Sabahın ilk ışıklarına kadar hizmetimiz devam edecek. Şu anda otelimiz yüzde 90 oranında dolu. Tatil rezervasyonlarımız devam ediyor, yeni yılda doluluk oranımız tam doluluğun üstüne çıkmak üzere" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErciyesKarKışKayakYılbaşıTatilYeni YılOtelMotel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gökçeada-Kabatepe hattında seferler iptal
Gökçeada-Kabatepe hattında seferler iptal
40 odalı mağara ev, 2 milyon 750 bin TL'ye sahibini bekliyor
40 odalı mağara ev, 2 milyon 750 bin TL'ye sahibini bekliyor
Otomobil, TIR'a çarptı: Aynı aileden 6 yaralı
Otomobil, TIR'a çarptı: Aynı aileden 6 yaralı
Düğün salonuna baskın
Düğün salonuna baskın
Beton mikseri patpata çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Beton mikseri patpata çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Muş'ta kardan kapanan köy yolları açılıyor
Muş'ta kardan kapanan köy yolları açılıyor
Ankara'da 2 bin 500 kişi oyun havası oynadı
Ankara'da 2 bin 500 kişi oyun havası oynadı
Karadeniz'de alevler söndü, zarar ortaya çıktı
Karadeniz'de alevler söndü, zarar ortaya çıktı
2 ilde eğitime kar tatili
2 ilde eğitime kar tatili

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans