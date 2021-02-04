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Erbaş'tan 'Uyumayan Kütüphane'ye ziyaret

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ’TAN ‘UYUMAYAN KÜTÜPHANE’YE ZİYARET’TE BULUNDU.. 

04 Şubat 2021 Perşembe 16:40
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Erbaş'tan 'Uyumayan Kütüphane'ye ziyaret

MUSTAFA YILDIZ

BURSA- Yıldırım Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve öğrencilere 7 gün 24 saat çalışma imkanı sunan ‘Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’ Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı ağırladı.

Yıldırım Belediyesi Başkanı Oktay Yılmaz,  Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve beraberindeki heyet ile birlikte kütüphaneyi gezerek bilgi verdi.  Seçim öncesi vaatleri arasında yer alan ‘Uyumayan Kütüphane’ projesinin geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti son Başbakanı, 28. dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın da katıldığı törenle hizmete açıldığını aktaran Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım'ın gençlerine ve çocuklarına 7/24 hizmet verecek olan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanemiz, 1250 metrekarelik bir alana sahip olup, şimdilik 20.000 eserin yer aldığı bir mekan oldu. Aynı anda 280 kişinin ders çalışabileceği ve araştırma yapabileceği bir kapasiteye sahip. Kütüphanemiz aslında tüm fonksiyonları ile yeni nesil bir kültür merkezi olma hüviyetine sahip. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülük ettiği Millet Kıraathanesi formunda olan kütüphanemizde misafirlerimize gün boyu çay, kahve, çorba ikramımız ve sınırsız internet hizmeti sunacağız. Burada gençlerin katılabileceği atölyeler, çeşitli alanlarda uzmanların katıldığı söyleşiler ve genele hitap eden etkinlikler düzenleyeceğiz. Yeter ki; gençlerimiz geleceğe emin adımlarla iyi şartlarda hazırlansınlar, biz tüm bu imkanları onlar için seferber etmeye evlatlarımızın hizmetkarı olmaya hazırız” diye konuştu.

BAŞKAN YILMAZ’A TEŞEKKÜR

Kütüphaneyi ziyaret etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise, “Medeniyetimizin temel unsurlarından birisi kitaptır, kütüphanedir. İlim, irfan, bilgi ve hikmetin gelişmesinde en önemli pay kütüphanelerimizindir. İnşallah burada nice gençlerimiz, öğrencilerimiz gelirler, istifade ederler, araştırma yaparlar. Aynı zamanda 20 bin kitabın bulunduğu yerde araştırma yapan gençlerimizin araştırmalarına da katkı sağlayacaktır. Bursa üniversite şehridir, 100 bine yakın öğrencinin bulunduğu bir yerdir. Hem lise öğrencileri hem de üniversite öğrencileri 24 saat ileride açık olacak inşallah bu salgından sonra sayın başkanımızın ifade ettiğine göre 24 saat boyunca gençlerimizin, öğrencilerimizin buradan istifade etmesini bende özellikle tavsiye ederim. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Sayın Başkanımız Oktay Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum. Belediyecilik sadece yollar ve benzeri binalarla, inşaatlarla uğraşmak değil aynı zamanda gençlerimizin ruhunu doyurmaya, ruhunu süslemeye, bilgi, hikmet, ilim ve irfan noktasında onları desteklemeye katkı sağlamaktır. Böyle bir belediyecilik yaptığından dolayı başkanımızı tebrik ediyorum. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a günün anısına Yeşil Türbe’nin minyatürünü hediye etti.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Erbaştan Uyumayan Kütüphaneye Ziyaret
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