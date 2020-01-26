Enkaz altında kalan 6 kişiden 4'ünün cansız bedeni çıkarıldı

ELAZIĞ, (DHA)

1 KADININ CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Sitesi'nin enkazında kaldığı belirtilen 6 kişiye ulaşmak için ekiplerin sürdürdüğü çalışmalarda saat 15.30 sıralarında, 3 kişinin yeri tespit edildi. Ekipler, 3 kişiden 1'inin cansız bedenini enkazdan çıkardı. İsmi öğrenilemeyen kadının cansız bedeni, otopsi için hastaneye götürüldü. Ekipler, yerlerini tespit ettikleri 2 kişiyi enkazdan kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı, 36 oldu.

3 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI



Elazığ depreminde yıkılan Sürsürü Mahallesi'ndeki binanın enkazında kaldığı belirtilen 5 kişiden anne ile oğlu ve bir kız çocuğunun cansız bedeni çıkarıldı.



Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Sitesi'nin enkazında kaldığı belirtilen 5 kişiye ulaşmak için ekiplerin sürdürdüğü çalışmalarda saat 17.00 sıralarında, 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Çıkarılanların anne ile oğlu ve bir kız çocuğu olduğu öğrenildi. İsmi öğrenilemeyen 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için hastaneye götürüldü. Ekipler, enkazda kalan 2 kişiyi ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Son çıkarılan 3 kişiyle birlikte depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a çıktı.