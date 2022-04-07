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Engelli çocuklar zırhlı araçlarla şehir turu attı

ADANA’da, Türki Polis Teşkilatı’nın 177’nci yılı dolayısıyla polisleri ziyaret eden engelli çocuklar, operasyonlarda kullanılan zırhlı araçlarla şehir turu attı.

07 Nisan 2022 Perşembe 09:41
Engelli çocuklar zırhlı araçlarla şehir turu attı

Kentte yaşayan bir grup engelli çocuk, aileleriyle birlikte Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci yılı dolayısıyla polisleri ziyaret etti. İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının bahçesinde polislerle bir araya gelen çocuklar, farklı şubelerin araçlarına binerek anons yaptı, siren çaldı. Engelli çocuklar ayrıca polislere hitaben şiirler okudu. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirip, onlara hediyeler verdi.

Engelli çocukların ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Doğan İnci, “Şan ve şeref dolu Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci yılını özel çocuklarımızla birlikte kutluyoruz. Bize düşen bu çocuklarımızın yanında olmak. İyi ki varlar” diye konuştu.

Daha sonra polisler, operasyonlarda kullandığı araçlara bu kez çocuklarla binip, şehir tur attı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaEngelli çocukEngellişehir TuruTürki Polis Teşkilatının 177nci Yılı
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