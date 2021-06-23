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En az vaka görülen Osmaniye'de denetimler sürüyor

23 Haziran 2021 Çarşamba 12:35
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En az vaka görülen Osmaniye'de denetimler sürüyor

OSMANİYE - Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında, 100 bin kişide 6.20 vaka sayısı ile nüfusa oranla en az vakanın görüldüğü Osmaniye'de denetimler sürüyor. Vali Erdinç Yılmaz, tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini belirterek, "Mücadelemizi, koronavirüs vaka sayısını sıfırlayana kadar, tamamen bitirene kadar sürdüreceğiz" dedi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ile denetim yaptı. Halkı ve esnafı kurallara uymaları konusunda uyaran ve tedbirlerin gevşetilmemesini isteyen Vali Yılmaz, Osmaniye’nin en az koronavirüs vakası bulunan il olduğunu söyledi.

'SIFIRLAYANA KADAR MÜCADELEYE DEVAM'

Hindistan’da ortaya çıkan, 'delta' varyantı virüsünün çok daha tehlikeli olduğuna dikkat çeken ve tedbirlerin asla gevşetilmemesi gerektiğini söyleyen Vali Yılmaz, "İnşallah sıfırlayana, bitirene kadar devam edeceğiz. Dün yayınlanan koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de en iyi iller sıralamasında 1'inci sırada yer aldık ve tabii ki çok mutlu olduk. Bu başarıyı Osmaniyeli hemşehrilerim ile elde ettik. İnşallah hep birlikte bu başarıyı sürdürmeliyiz. Asla kuralları gevşetmeye gelmez. Çok çabuk yayılabilen tehlikeli bir virüs ve bunu hepimiz biliyoruz. Hamdolsun Osmaniye olarak bu mücadelede çok iyiyiz. Sırası gelen vatandaşlarımızın aşı olmalarını önemle hatırlatmak istiyorum" dedi.

Vali Erdinç Yılmaz, bu mücadelede başarının elde edilmesine katkı sağlayan başta sağlık çalışanları olmak üzere, emniyet ve jandarma teşkilatına, kamu çalışanlarına ve destek olan tüm Osmaniyelilere teşekkür etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeDenetimlerVaka Sayısı
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