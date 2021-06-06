Emin Adanur’dan BURSİAD Ziyareti..

BURSATEMSİLCİSİ MUSTAFA YILDIZ.

Bursaspor yönetimine talip olan Emin Adanur ve ekibi, Olağan Genel Kurul’a kısa bir süre kala BURSİAD’a konuk oldu. Bursaspor’da gözler yarın yapılacak olan Olağan Genel Kurul’a çevrildi. Bir süredir ziyaretlerine devam eden Emin Adanur, Başkan adayı Hayrettin Gülgüler, yönetim kurulu üyeleri Osman Uçar, Şevket Kaydı, Burakhan Kutlucan ve Batu Demirta ile birlikte, BURSİAD’da planlarını ve hedeflerini anlattı. İlk hedeflerinin kesinlikle Süper Lig olduğunu söyleyen Adanur Bizim ilk hedefimiz bu sene kesinlikle Süper Lig. Biliyorsunuz ki uzun süredir çalışıyoruz ve bu sene takımımızı Süper Lig’e çıkaracağız. Sizlerin desteği ve camianın bir olması ile ait olduğumuz yere yükseleceğiz dedi. Bursiad Başkan’ı Enes Can Demir; Öncelikle böyle bir süreçte başkan adayı olma cesareti gösterdiğiniz için tebrik ederim. Umuyoruz ki bu şehrin markası olan Bursaspor’u ait olduğu yere döndüreceksiniz. Biz başkan olduğunuz takdirde maddi manevi destek vermeye hazırız. Gerek deplasman sponsorlukları ile gerek farklı desteklerle kulübe katkı koyacağız. Bu kulüp hepimizin diye konuştu.