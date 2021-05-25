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Emin Adanur’a Celal Sönmez Desteği!..

Bursa'nın tanınmış isimlerinden ve Bursaspor eski yöneticilerden Celal Sönmez, Emin Adanur'u ağırladı.

25 Mayıs 2021 Salı 15:46
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Emin Adanur’a Celal Sönmez Desteği!..

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Emin Adanur’a Celal Sönmez Desteği!..

Bursaspor‘da yaklaşan Olağan Genel Kurul öncesi heyecan dorukta.

Yönetime talip olan Emin Adanur bugün Bursa‘nın tanınmış isimlerinden ve Bursaspor eski yöneticilerden Celal Sönmez‘i ziyaret etti.  Emin Adanur‘a başarılar dileyen  Celal Sönmez “Öncelikle Emin Adanur’u kutluyorum. Zor bir görev ancak başaracağına inanıyorum. Bizler her zaman yanınızdayız” dedi. Emin Adanur ise desteğinden dolayı Celal Sönmez’e teşekkür etti.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
BursaEmin AdanurCelal Sönmez
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