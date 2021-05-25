BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Emin Adanur’a Celal Sönmez Desteği!..

Bursaspor‘da yaklaşan Olağan Genel Kurul öncesi heyecan dorukta.

Yönetime talip olan Emin Adanur bugün Bursa‘nın tanınmış isimlerinden ve Bursaspor eski yöneticilerden Celal Sönmez‘i ziyaret etti. Emin Adanur‘a başarılar dileyen Celal Sönmez “Öncelikle Emin Adanur’u kutluyorum. Zor bir görev ancak başaracağına inanıyorum. Bizler her zaman yanınızdayız” dedi. Emin Adanur ise desteğinden dolayı Celal Sönmez’e teşekkür etti.