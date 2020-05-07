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Eleştirilen köprüye çözüm aranıyor

Trabzon’un Arsin ilçesinde, sahil alanına 160 metre uzunluğunda kemer şeklinde demirden yaya köprüsü yapıldı. Sahilde iki yaka arasına değil de kara üzerine yapıldığı için eleştirilen köprünün yeniden planlanması için belediye, sosyal medya kullanıcılarının görüşlerini almaya başladı.

07 Mayıs 2020 Perşembe 10:59
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Eleştirilen köprüye çözüm aranıyor

Arsin'de, belediye tarafından sahil alanında çevre düzenlemesi yapıldı. Proje kapsamında kafeteryalar, yürüyüş yolları, spor alanları ile parkların yer aldığı 300 dönümlük dolgu alanı içerisine 2013 yılında köprü inşa edildi. 5 metre genişliğinde ve 160 metre uzunluğunda karaya inşa edilen ve 'seyir köprüsü' olarak adlandırılan, köprü görenlerin ilgisini çekiyor. Belediye tarafından yaptırılan köprü, ışıklandırılarak turizme kazandırıldı. Ziyaretçilerin fotoğraf çektirdiği, yürüyüş yaptığı köprü, sahilde iki yaka arasına değil de karaya yapıldığı için sosyal medyada eleştirildi. Arsin Belediyesi köprünün yeniden planlanması için sosyal medya kullanıcılarının görüşlerini almaya başladı. Köprü fotoğrafı ile yapılan paylaşımda, "Bu köprüyü Trabzon’umuza en mantıklı nasıl şekilde kazandırabiliriz? Yaratıcı yorumlarınızı bekliyoruz" ifadesine yer verildi.

'TÜRKİYE GÜNDEMİNE OTURDU'

Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, köprünün seyir terası olarak zamanında yapıldığını belirterek, "Meşhur kırmızı köprümüzün kaderini Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu ile birlikte sosyal medya üzerinden vatandaşımıza soruyoruz. Burası aslında bir seyir terasıdır. Anıldığı gibi bir köprü değildir. Vatandaşların sahil parkını yüksek bir yerden seyredebilecekleri köprü şeklinde dizayn edilmiş. Ama adı artık köprü. Türkiye gündemine oturdu. Yeniden revize edip en iyi bir şekilde değerlendireceğiz. Daha iyi ve daha fonksiyonel hale nasıl getirip kullanabiliriz diye milletimizle beraber buranın kaderini belirleyeceğiz. Vatandaşlardan çok çeşitli görüşler var. Kaldırılsın diyenler var. Bulunduğu limandan karşı tarafa kurulsun, kafeterya olmasını isteyenler ve bakımdan geçirilip seyir terası olarak kalmasını isteyenler de var" dedi.

KİMİ 'KALSIN', KİMİ 'KALDIRILSIN' DİYOR

Köprünün yapılış şeklinin yanlış olduğunu söyleyen İbrahim Demirtaş ise, "Yapılış şekliyle yanlış oldu. Sökülüp başka yere monte edilebilir. Limanın iki ucunu bağlamak için kullanılabilir" dedi. Esnaf Osman Kol da, "Vatandaşlar oraya denizi ve sahili seyretmek için gidiyor. Bence güzel, kalmasını istiyorum" diye konuştu.

Melike Kalyon ise "Gereksiz olduğunu düşünüyorum. Karada başlayıp karada biten bir köprü insanlara nasıl bir yarar sağlayacak. Bence kaldırılmalı" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonArsinKöprü
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