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Elektroteks'ten mühendislik eğitimine kattı

ELEKTROTEKS YÖN. KUR. BŞK. OSMAN GÜLER KAPILARIMIZI ÜNİVERSİTEYE AÇMAYA HAZIRIZ.

19 Mart 2021 Cuma 17:35
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Elektroteks'ten mühendislik eğitimine kattı

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Geliştirdiği yeni teknolojilerle dünya genelindeki yatak imal eden fabrikalara üretim hatları kuran ve 130 ülkeye yatak üretim makinaları satan Elektroteks, mühendislik eğitimine de katkı sağlamaya hazırlanıyor. Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ile beraberindeki heyeti fabrikalarında ağırlayan ElektroteksYönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, “Anahtar teslimi yatak fabrikaları kurabilen dünyadaki sayılı firmadan birisiyiz. Geliştirdiğimiz teknoloji ile dünyada ilk defa biz yatak üretiminde robot kullanılması sağladık, montajda birinci ve ikinci aşamayı robotlu üretime çevirdik. İlk fabrikayı da Polonya’da kurarak çalıştırdık. Sektördeki yeniliklerin yüzde 70’ini biz gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda üniversite sanayi işbirliği kapsamında yeni yetişecek mühendislerin eğitimine katkı sağlamaya, üzerimize düşecek ne varsa yapmaya, kapılarımızı üniversiteye açmaya hazırız” dedi. Elektroteks’in Kayapa OSB’deki fabrikasında incelemelerde bulunduktan sonra görüşlerini açıklayan ve BTÜ olarak sanayi ile işbirliği içinde olmayı çok önemsediklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Arif Karademir de başarılarından dolayı Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler’i ve fabrikanın üst yönetimi ile tüm çalışanlarını kutladı. BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, “Kendi sektöründe dünyada lideri olan Elektroteks’in Kayapa OSB’deki fabrikasını yerinde inceledik. En son teknoloji ile üretim gerçekleştirmeleri ve sürekli bir ar-ge çalışması içinde olmaları çok önemli. Üniversitemizdeki mühendislik eğitimi alan öğrencilerimize de örnek olabilecek çalışmalar yapıyorlar.  Bu anlamda Elektroteks ile yakın ilişki ve işbirliği içinde olmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu. Ziyarette, BTÜ Rektör Prof. Dr. Arif Karademir’e, Mühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ali Kara, Mekatronik Bölüm Başkanı Do. Dr. Gökhan Gelen ile Bursa Teknoloji Transfer Ofisi AŞ Genel Müdürü Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Cihan Kaboğlu da eşlik etti. 

Anahtar Kelimeler:
Elektroteksten Mühendislik Eğitimine Kattı
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