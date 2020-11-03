Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1135
ALTIN
523.230
DOLAR
8.5147
STERLİN
11.1198
EURO
9.9685
GÜLBEN ERGEN 40. ANAOKULUNU AÇTI
40. ANAOKULUNU AÇTI
Tunceli’de Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ne yoğun ilgi
Tunceli’de Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ne...
2020 EKPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
2020 EKPSS sınav giriş belgeleri...
Definecilerin tahrip ettiği Rum kilisesi, turizme kazandırılacak
Definecilerin tahrip ettiği Rum kilisesi,...
TÜMDEF, İzmir'de 1 milyonu aşkın maske dağıtacak
TÜMDEF, İzmir'de 1 milyonu aşkın...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Elazığ'da sağlık çalışanları için hatıra ormanı

Elazığ'da 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri kapsamında sağlık çalışanları için hatıra ormanı oluşturuldu.

03 Kasım 2020 Salı 14:26
5 Okunma
Elazığ'da sağlık çalışanları için hatıra ormanı

ELAZIĞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında Elazığ'da, Orman Bölge Müdürlüğü'nce etkinlik düzenlendi. Tarihi Harput Mahallesi'ndeki etkinlikte sağlık çalışanları için 'Kahraman sağlık çalışanları hatıra ormanı' oluşturuldu. Etkinlik kapsamında Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, İl Sağlık Müdürü Cahit Polat ve sağlık personelinin katılımıyla fidan dikimi yapılarak can suyu verildi. Kentte ay sonuna kadar 223 bin fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.

Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, pandemi sürecinde özveri göstererek hizmet veren sağlık çalışanlarını unutmadıklarını belirterek, "Bu süreçte bizlere hizmet eden tüm sağlık çalışanlarına müteşekkiriz. Onlara minnet borçluyuz. Biz de bu minnetimizi bugün ifade etmek için bugün burada toplandık. Onların anısına birer fidanı toprakla buluşturacağız" dedi.

Sağlık çalışanı Yeliz Özmen ise sıkıntılı bir süreçten geçildiğini ifade ederek, "Bu tarz etkinlikler bizi çok mutlu ediyor. Düşünüldüğümüzü bilmek çok güzel bir şey. Doğaya can veriyoruz, fidan dikiyoruz. Herkesi doğa ve sağlık için duyarlı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ElazığSağlık çalışanlarıHatır Ormanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anamur'da yangının yaraları sarılıyor
Anamur'da yangının yaraları sarılıyor
BUÜ’DE İLK YAPAY KALP NAKLİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
BUÜ’DE İLK YAPAY KALP NAKLİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Nilüfer Arama Kurtarma Ekipleri Deprem Bölgesinde..
Nilüfer Arama Kurtarma Ekipleri Deprem Bölgesinde..
TÜRK KIZILAY BURSA ŞUBESİ KIZILAY HAFTASI ETKİNLİKLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
TÜRK KIZILAY BURSA ŞUBESİ KIZILAY HAFTASI ETKİNLİKLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
CANBOLAT; İYİLİĞİN ÖNEMİ ZOR GÜNLERDE BİRKEZ DAHA ORTAYA ÇIKIYOR
CANBOLAT; İYİLİĞİN ÖNEMİ ZOR GÜNLERDE BİRKEZ DAHA ORTAYA ÇIKIYOR
Doç. Dr. Irmak’tan uyarı: Ana artçı henüz olmadı
Doç. Dr. Irmak’tan uyarı: Ana artçı henüz olmadı
AFAD: 102 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ
AFAD: 102 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ
Bursa'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
Bursa'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
Enerji tesisine ait açık alandaki yangın devam ediyor
Enerji tesisine ait açık alandaki yangın devam ediyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma