Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1110
ALTIN
501.749
DOLAR
8.3275
STERLİN
10.7821
EURO
9.7211
Antalya, 72 ülkeden bin 250 sporcuyu ağırlayacak
Antalya, 72 ülkeden bin 250...
“Pandemi döneminde kanser taramaları ertelenmemeli”
“Pandemi döneminde kanser taramaları ertelenmemeli”
Bursaspor, Beypiliç Boluspor'u ağırlıyor
Bursaspor, Beypiliç Boluspor'u ağırlıyor
Çevre koruma harcamaları geçtiğimiz yıl 38,4 milyar TL oldu
Çevre koruma harcamaları geçtiğimiz yıl...
“Meme kanseri görülme yaşı gün geçtikçe düşüyor”
“Meme kanseri görülme yaşı gün...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Elazığ'da köy konutlarının inşası sürüyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli, 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremde, köylerde evleri yıkılanlar için TOKİ ve AFAD tarafından vatandaşların ihtiyacını karşılamak amacıyla 3 bin konutun yapımı sürüyor.

30 Ekim 2020 Cuma 11:38
3 Okunma
Elazığ'da köy konutlarının inşası sürüyor

ELAZIĞ - Elazığ'da 24 Ocak günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, yaraların sarılması için ilk gününden itibaren başlatılan çalışmalar, aralıksız sürüyor. Elazığ ve Malatya'da 41 kişinin ölümüne neden olan depremde, özellikle Elazığ'da ağır tahribat oluştu. Deprem, kent merkezinin yanı sıra çok sayıda köyde de yıkıma neden oldu. Evleri yıkılan depremzedeler için TOKİ ve AFAD iş birliğiyle Elazığ'a bağlı köylerde 3 bin konutun inşası sürüyor. Aralık ayında konutların teslimatı yapılması hedeflenirken, depremzedeler konutlarına kavuşacağı günü heyecanla bekliyor.

Konutların yapıldığı köylerde incelemede bulunan AFAD Elazığ İl Müdürü Osman Pıhtılı, inşası süren konutların hak sahiplerinin belirlendiğini ifade ederek, "Ekiplerimiz alanda çalışmaya devam ediyor. Bir taraftan da köy konutları TOKİ ve AFAD iş birliğiyle yapımları sürüyor. Şu anda bulunduğumuz Değirmenönü köyünde 30'a yakın konutumuz var.  Bu köyde inşaatları yüzde 75 civarında tamamlandı. İnşallah aralık ayı içerisinde teslim edilerek vatandaşlarımız konutlarına kavuşacak" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ElağzıKöy Konutları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Karadeniz'de iklim değişikliği uyarısı: Sel ve heyelanlar artacak
Karadeniz'de iklim değişikliği uyarısı: Sel ve heyelanlar artacak
Van'da PKK'nın silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Van'da PKK'nın silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
2 işçi akıma kapılıp yaralandı 
2 işçi akıma kapılıp yaralandı 
Patlamanın yaşandığı fabrikadan geriye enkaz kaldı 
Patlamanın yaşandığı fabrikadan geriye enkaz kaldı 
Alaplı'da çatı katı yangınında anne öldü, oğlu ile 3 itfaiye eri yaralandı
Alaplı'da çatı katı yangınında anne öldü, oğlu ile 3 itfaiye eri yaralandı
Rizeli gençler, derelerini çöplerden arındırdı
Rizeli gençler, derelerini çöplerden arındırdı
Çocuğa cinsel istismar iddiası, ilçeyi karıştırdı
Çocuğa cinsel istismar iddiası, ilçeyi karıştırdı
Adana’da PKK operasyonu: 5 gözaltı
Adana’da PKK operasyonu: 5 gözaltı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma