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Elazığ'da doğal gaz patlaması

ELAZIĞ'da, bir binada doğal gaz kaynaklı meydana gelen patlamada, 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da doğal gaz patlaması

ELAZIĞ'da, bir binada doğal gaz kaynaklı meydana gelen patlamada, 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

31 Ocak 2019 Perşembe 09:32
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Elazığ'da doğal gaz patlaması

Olay, akşam saatlerinde Elazığ merkez İzzetpaşa Mahallesi Kazım Bayar Caddesi'nde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre doğal gaz kaynaklı patlama sonucu, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından ekipler, binada bulunanları tahliye etmek için çalışma başlattı. Patlamanın yaşandığı apartmanda 3 kişi dumandan etkilenerek, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. Patlama nedeniyle çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ElazığDoğalgazPatlama
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