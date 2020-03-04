Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Bakan Kasapoğlu: Türkiye gelecek hedeflerine yürürken en büyük güvencemiz gençlerimizdir
Bakan Kasapoğlu: Türkiye gelecek hedeflerine...
Tartışılan taht II. Abdülhamid'in çıkmadı... Satışı iptal ettiler
Tartışılan taht II. Abdülhamid'in çıkmadı......
Kadın girişimcileri destekleyen programa başvurular başladı
Kadın girişimcileri destekleyen programa başvurular...
Salda Gölü Millet Bahçesi projesi tamamlandı
Salda Gölü Millet Bahçesi projesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

04 Mart 2020 Çarşamba 10:00
0 Okunma
Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Sivrice ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 07.25'te meydana geldi. Yerin 17.66 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ElazığDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 bin rakımlı Kösedağ'ın zirvesine şehitler için bayrak diktiler
3 bin rakımlı Kösedağ'ın zirvesine şehitler için bayrak diktiler
800 yıllık cami ibadete açılıyor
800 yıllık cami ibadete açılıyor
Şehitler için Palandöken'in zirvesinde dua ettiler
Şehitler için Palandöken'in zirvesinde dua ettiler
Lastik değiştirirken TIR çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Lastik değiştirirken TIR çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Ankara'da, yangında 12 kişi dumandan etkilendi
Ankara'da, yangında 12 kişi dumandan etkilendi
Göçmenler taşıyan minibüs devrildi: 11'i çocuk 21 yaralı
Göçmenler taşıyan minibüs devrildi: 11'i çocuk 21 yaralı
Ruhsatsız silah ve tütün operasyonu
Ruhsatsız silah ve tütün operasyonu
Elektrik direğinde arızayı giderirken akıma kapıldı
Elektrik direğinde arızayı giderirken akıma kapıldı
Bursa'da alev alan özel halk otobüsü yandı
Bursa'da alev alan özel halk otobüsü yandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı