Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Sivrice ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 07.25'te meydana geldi. Yerin 17.66 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.