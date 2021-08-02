Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 34
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1399.65
ALTIN
488.88
DOLAR
8.3571
STERLİN
11.6292
EURO
9.9297
Yazar N.G Kabal’dan okuyucularına yeni kitap müjdesi geldi
Yazar N.G Kabal’dan okuyucularına yeni...
Aysel Gümüş’den Tüp Bebek Tüyoları 
Aysel Gümüş’den Tüp Bebek Tüyoları 
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Personel Alıyor
Ankara Hacı Bayram Veli...
Gazi Üniversitesi 14 öğretim elemanı alacak
Gazi Üniversitesi 14 öğretim...
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak
Özel yetenek sınavı ile...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Elazığ'da 286 depremzede için kura çekimi

02 Ağustos 2021 Pazartesi 15:54
16 Okunma
Elazığ'da 286 depremzede için kura çekimi

ELAZIĞ - Elazığ'da, geçen yıl meydana gelen 6.8'lik depremin ardından 286 afetzede için Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) Mustafapaşa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 350 konut arasından kura çekimi yapıldı.

Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından TOKİ tarafından afetzedelere yönelik konutların inşa çalışmaları sürüyor. Mustafapaşa Mahallesi'nde hak sahibi olan 286 kişi için 350 konut arasından kura çekimi yapıldı. İl Özel İdaresi'nde noter huzurunda yapılan kura çekiminden 2 gün sonra anahtarların hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu, 24 Ocak 2020'de meydana gelen deprem sonrası Mustafapaşa Mahallesi'nin kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edildiğini belirterek, "Bu kapsamda 4 etap halinde inşaatlar devam etti ve bugün itibarıyla birinci etapta toplam 350 adet konutumuz tamamlanmış bulunmaktadır. Daha önce bu alanda 286 hak sahibimiz bulunmaktaydı, şimdi daha önceki durumuna göre aynı adada ve aynı katta üçüncü noterimiz huzurunda kuralar çekilecek. İnşallah çarşamba gününden itibaren de anahtarlar hak sahiplerine dağıtılacaktır. Hak sahiplerine konutlarımız hayırlı, uğurlu olsun" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ElazığDepremzedeKura çekimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tam Teşekküllü İlk Afet ve Acil Durum Planı Yayımlandı
Tam Teşekküllü İlk Afet ve Acil Durum Planı Yayımlandı
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER BAHÇESİ ÖRNEK OLACAK
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER BAHÇESİ ÖRNEK OLACAK
AZRA’DAN ACI HABER
AZRA’DAN ACI HABER
Trakya'da yer altı suyunun yüzde 85'i tükendi
Trakya'da yer altı suyunun yüzde 85'i tükendi
Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde
Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde
Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı
Milas'taki yangında 3'üncü gün; havadan müdahale yeniden başladı
Gölde 6 saat kurtarılmayı beklediler
Gölde 6 saat kurtarılmayı beklediler
Orman yangınında gönüllülerin 'asılsız ihbar' mesaisi
Orman yangınında gönüllülerin 'asılsız ihbar' mesaisi
Kazada otomobil iki parçaya ayrıldı: 2 ölü
Kazada otomobil iki parçaya ayrıldı: 2 ölü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma