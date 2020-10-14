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Ehliyetsiz ve alkollü sürücü 25 kilometre kaçabildi

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, 25 kilometre süren kovalama sonucu yakalandı. 1.29 promil alkollü olduğu ve daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlenen sürücü Yakup A.'ya çeşitli suçlardan 5 bin lira para cezası kesildi.

14 Ekim 2020 Çarşamba 09:32
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Ehliyetsiz ve alkollü sürücü 25 kilometre kaçabildi

Gece saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'nda asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, içerisinde 3 kişinin bulunduğu 38 ABF 738 plakalı otomobili, şüphe üzerine durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçmaya başladı. Mithat Özsan Bulvarı'ndan Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu'na çıkan otomobil, Mersin istikametinde kaçışını sürdürdü. Polis ekiplerini peşine takan otomobil sürücüsü, daha sonra otoyoldan çıkış yapıp, Tapantepe Yolu üzerinde kaçmaya devam etti.

KAÇIŞ GÜZERGAHINA BARİKAT KURULDU

Şüpheli aracı takip eden polisin telsizle durumu bildirmesi üzerine merkez Seyhan ilçesi Büyükdikili Mahallesi Tapentepe yolu üzerinde barikat kuran ekipler, otomobili 25 kilometre süren kovalama sonunda yakaladı. Otomobil sürücüsü Yakup A. ve iki yakınını otomobilden indirip, araçta arama yapan polisler, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU DA BELİRLENDİ

Sürücünün alkol muayenesinde 1.29 promil alkollü olduğu ve daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlendi. Otomobili trafikten men eden polis, gözaltına aldığı sürücü Yakup A.'ya 'ehliyetsiz araç kullanma', 'alkollü araç kullanma', 'trafiği tehlikeye düşürme' gibi suçlardan 5 bin lira para cezası kesti. Otomobil, cezai işlemin uygulanmasının ardından çekici ile yediemin otoparkına çekildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaEhliyetAlkolSürücüAlkollüEhliyetsiz
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