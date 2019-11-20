Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
107899
ALTIN
270.036
DOLAR
5.6868
STERLİN
7.3455
EURO
6.2893
Keşan'da dün açılışı yapılan heykellere zarar verildi
Keşan'da dün açılışı yapılan heykellere...
Denizlispor'da hedef 6'da 6
Denizlispor'da hedef 6'da 6
Tekvandonun şampiyon annesi
Tekvandonun şampiyon annesi
Bu okuldaki çocuklar sahip oldukları tüm hakları biliyor
Bu okuldaki çocuklar sahip oldukları...
Düzenli egzersiz ve fizik tedaviyle Skolyoz’u yendi
Düzenli egzersiz ve fizik tedaviyle...
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Eğirdir Gölü kurursa hayatımız biter'

Eğirdir Gölü'nün yüzeyi, 10 yılda 520 kilometrekareden 436 kilometrekareye geriledi. İlçe halkı, derinliği 16 metreden 6 metreye düşen gölün kuruması halinde hayatlarının biteceği korkusunu yaşadıklarını söyledi.

'Eğirdir Gölü kurursa hayatımız biter'

Eğirdir Gölü'nün yüzeyi, 10 yılda 520 kilometrekareden 436 kilometrekareye geriledi. İlçe halkı, derinliği 16 metreden 6 metreye düşen gölün kuruması halinde hayatlarının biteceği korkusunu yaşadıklarını söyledi.

20 Kasım 2019 Çarşamba 12:30
8 Okunma
'Eğirdir Gölü kurursa hayatımız biter'

ISPARTA - Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici'nin, Eğirdir Gölü'nün yıllar içindeki su kaybına ilişkin bilimsel araştırmasının sonuçları açıklandı. Uzun yıllar göldeki su eksilmelerini yerinde tespit ederek takip eden Kesici, su kaybının iki Kovada Gölü, iki Gölcük Gölü kadar olduğunu kaydetti. Çalışmada, göldeki su kaybının temel nedeni olarak tarım arazilerinin göl suyuyla vahşice sulanması gösterildi. 3 insanın el ele tutuşup ancak etrafını sarabileceği büyüklükteki borularla 10 yılda milyonlarca metreküp su çekildiği kaydedilen bilimsel çalışmada, çevre kaynaklardan yeterince beslenememesi ve küresel ısınmanın da etkisiyle, göl yüzeyinin 10 yılda 520 kilometrekareden 436 kilometrekareye düştüğü, derinliğinin ise 16 metreden 6 metreye gerilediği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı (DHA), bölgede sazlık adalarına dönüşen alanları ve dev boruları görüntüledi. Göl çevresinde bir zamanlar balıkçılıkta kullanılan tekneler ve sandalların kıyıda kaldığı, göl çekilmeden önce teknelerin yüzdüğü, balıkların yaşadığı alanların lastik tekerli araçlara yol olduğu gözlendi.

'GÖL KURURSA HAYAT BİTER'

Göl çevresindeki köylerde oturanlar ise yaşamlarını göle göre şekillendirdiklerini, gölün kuruması halinde hayatın sona ereceğini kaydetti. 30 yıldır bölgede yaşayan Ziraat Yüksek Mühendisi Özgür Çağatay, gölün kurumasındaki tek sebebin borular olmadığını, dolaylı da olsa mutlaka etki ettiğini kaydetti. Su kaynaklarının önünün kesildiğini öne süren Çağatay, gölün çevresinde 30 gölet yapıldığını, bunun doğal kaynakların önünü kestiğini ifade etti. İklimin de etkili olduğunu anlatan Çağatay, "Buharlaşan su yeniden yerini bulmuyor. Su kaybediliyor. Burada tarım ve hayvancılık yapılıyor. Hatta buradan içme suyu kullanılıyor. Gölün su rezervini oluşturan kaynaklar nereye gitti, onu bulmamız lazım. Göl kurursa hayat biter. Burada balıkçılık yapılıyor. Eskiden olduğu gibi balık da çıkmıyor" diye konuştu.

Çiftçi Musa Uysal da çocukluğunun gölün çevresinde geçtiğini söyledi. Boruların da etkisi olabileceğini, tek sebebin borular olmadığını anlatan Uysal, “Kovada Barajı'na giden kapakların sürekli açık kalması nedeniyle suyun sürekli oraya akması önemli bir etken. Ayrıca yağış da olmuyor. Etrafta göletler var. Göl şu anda kamış ve balçıkla dolu. Rakım olarak Kovada Gölü bizden aşağıda olunca, buradaki su da oraya akıyor. Balıkçılık da yapamaz olduk. Göl kurursa hayatımız biter" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eğirdir GölüTürkiye Tabiatını Koruma Derneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Keşan'da dün açılışı yapılan heykellere zarar verildi
Keşan'da dün açılışı yapılan heykellere zarar verildi
Şırnak'ta, Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalya
Şırnak'ta, Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalya
Bursa'daki depremler uyarıcı nitelikte
Bursa'daki depremler uyarıcı nitelikte
Karadeniz'de havalar soğudu, köyler sessizliğe büründü
Karadeniz'de havalar soğudu, köyler sessizliğe büründü
Bolu'da 4 ev, 7 samanlık ve 3 ahır yandı
Bolu'da 4 ev, 7 samanlık ve 3 ahır yandı
Prof. Dr. Bektaş: Dipsiz Göl su tutar mı tutmaz mı tamamen şans
Prof. Dr. Bektaş: Dipsiz Göl su tutar mı tutmaz mı tamamen şans
MSB, Mehmetçiğin fotoğrafını paylaştı
MSB, Mehmetçiğin fotoğrafını paylaştı
Ağrı’da ahırlar kentsel dönüşümle şehir dışına çıkarılacak
Ağrı’da ahırlar kentsel dönüşümle şehir dışına çıkarılacak
Doğu'nun yükselen yıldızı Van, turistleri cezbediyor
Doğu'nun yükselen yıldızı Van, turistleri cezbediyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans