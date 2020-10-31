Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'i vurdu: 24 ölü, 804 yaralı

Ege Denizi’nde merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege ve Marmara bölgelerinde birçok ilde hissedilen deprem, İzmir’de yıkıma yol açtı. AFAD, İzmir depreminde süren arama kurtarma faaliyetleri ile ilgili son bilgileri paylaştı. Son yapılan açıklamaya göre, deprem sonrasında, 31'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, toplam 341 artçı sarsıntı yaşandı. 1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 24 kişi hayatını kaybetti. İzmir'de 743, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 kişi olmak üzere toplam 804 kişi yaralandı. İzmir'de arama- kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 8'inde çalışmalar tamamlanırken; kalan 9 binada çalışmalar devam ediyor.

Başta İzmir olmak üzere, Ege ve Marmara bölgeleri, bugün saat 14.51’de büyük bir depremle sallandı. Deprem İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi. Depremin yoğun olarak hissedildiği İzmir’de vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden koşarak dışarı çıktı. İzmir’de bazı binalar çökerken, çok sayıda bina ise büyük zarar gördü.





OPERATÖRLERDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Ege Denizi’nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17.26 kilometre açığı olarak açıkladı. 16.54 kilometre derinlikte olan deprem sonrası vatandaşlar yakınlarına ulaşmak için hemen telefonlarına sarılınıca operatörlerde yoğunluk oluştu. Vatandaşlar, bir süre birbirlerine ulaşamadı. Depremle birlikte AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti. Hastaneler ise teyakkuz haline geçti.

KANDİLLİ 6.9 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü, 6.9 olarak açıkladı.





30- 40 KİLOMETRELİK BİR FAY KIRILDI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, yaptığı açıklamada, “Bugün saat 14.51'de Ege Denizi'nde Seferihisar Doğanbey açıklarında deprem meydana geldi. Bizim tespitlerimize göre moment büyüklüğü 6.9 büyüklüğünde. Büyüklük rakamları değişebiliyor. Aralarında 01, 02 büyüklük farkı olabiliyor. Dolayısıyla depremin büyüklüğü 7 civarında Yaklaşık derinliği 10-12 kilometre olan sığ bir depremden söz ediyoruz. Kırılan 30-40 kilometre civarında bir fay kırıldı. Normal bir faylanma depremi. Bölge sismik olarak oldukça etkin bir bölge. Egede, anakarada, denizde deprem olduğu zaman oldukça etkili oluyor" dedi.

‘TSUNAMİ UYARISI YAPILDI’

Prof. Dr. Özener, "Bugün de tsunami meydana geldi. Kandilli Rasathanesi aynı zamanda bölgesel deprem ve tsunami izleme değerlendirme merkezi. Buradaki arkadaşlarımız deprem olduktan 9 dakika sonra tüm üye ülkelere ve AFAD'a tsunami uyarı mesajını gönderdi. Ölçülen dalga boyu ise yaklaşık 50-60 santim civarında" diye konuştu.

Artçı sarsıntıların devam edeceğini söyleyen Özener vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Artçıların süreceği çok açık. Dolayısıyla artçılara hazırlıklı olmalıyız. Çürük binalara girmemeli, yetkililerin açıklamaların takip etmeliyiz” ifadelerini kullandı.





TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANDI

İzmir’de depreme iş yerlerinde yakalanan vatandaşlar, yakınlarına ulaşamayınca araçlarıyla evlerine gitmek için yola çıkınca, trafikte yoğunluk yaşandı. Yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı.

TEKNELER SÜRÜKLENDİ, DENİZ ÇEKİLDİ

Depremle birlikte Seferihisar’da denizde gelgit oluştu. Marinada demirli yelkenli tekneler, denize doğru sürüklendi. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Depremin ardından bazı bölgelerde deniz çekilirken, bazı bölgelerde ise sular mahalle aralarına kadar girdi.

ÇEVRE İLLERDEN BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Deprem sonrası, Afyon, Bursa, Sakarya Kütahya, Eskişehir, Çanakkale, Muğla ve Balıkesir, Manisa, Konya, Denizli ve Uşak İl AFAD Müdürlükleri bölgeye sevk edildi. AFAD il ve birlik müdürlükleri teyakkuz haline geçirildi.

Ayrıca Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütüldü.

KIZILAY BÖLGEYE 25 BİN 500 KİŞİLİK MOBİL MUTFAK GÖNDERDİ

Türk Kızılay tarafından 48 personel, 16 araç ve 25 bin 500 kişiye hizmet verebilecek mobil mutfak ve ekipmanları bölgeye gönderilmiştir. Bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 3 milyon TL, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5 milyon TL acil yardım ödenekleri gönderilmiştir" denildi.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge ile konuk sağlık bakanları katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan programdaki konuşmasında, "İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depreme maruz kalan İzmir'e ve çevre şehirlerde yaşayanlara geçmiş olsun dileklerimiz iletiyorum. Vefat sayımız 12 idi, yaralı sayımızı 438 idi ve bunlar içerisinde 5 vatandaşımız ameliyatta 8 olan vatandaşımız yoğun bakımdaydı. 17 binada arama çalışmalarımız devam ediyor. Devletimiz, bakan arkadaşlarımız, tüm kurumlarıyla deprem anından itibaren yıkıntı altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için harekete geçmiştir. AFAD, sağlık birimlerimiz ve diğer ilgili kamu personeli canla başla görevini yapıyor. Bakanlarımız koordinasyonu sağlamak için İzmir'e ulaşmıştır. Henüz evlerine giremeye vatandaşlarımıza gereken desteği sağlıyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gereken kaynak hemen aktarılmıştır" dedi.



AFAD'DAN SON AÇIKLAMA



AFAD, İzmir depreminde süren arama kurtarma faaliyetleri ile ilgili son bilgileri paylaştı. Son yapılan açıklamaya göre, deprem sonrasında, 31'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, toplam 341 artçı sarsıntı yaşandı. 1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 24 kişi hayatını kaybetti. İzmir'de 743, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 kişi olmak üzere toplam 804 kişi yaralandı. İzmir'de arama- kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 8'inde çalışmalar tamamlanırken; kalan 9 binada çalışmalar devam ediyor.

BÖLGEDE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Depremin ardından bölgede yıkılan 17 binada arama kurtarma çalışmalarının sürüyor. Çalışmalara AFAD’ın yanı sıra itfaiye, polis ve orman işçileri de katılıyor. Arama çalışmalarında eğitimli köpekler de kullanılıyor.