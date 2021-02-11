Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1546
ALTIN
412.873
DOLAR
7.0240
STERLİN
9.7142
EURO
8.5253
Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden tohumluk üretim hakkı satış ihalesi
Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden...
İzmir'de et entegre tesisleri ve müştemilatının irtifak hakkı ihalesi yapılacak
İzmir'de et entegre tesisleri...
Ticaret Bakanlığı 115 sürekli işçi alımı yapacak
Ticaret Bakanlığı 115 sürekli...
Karayolları Genel Müdürlüğü danışmanlık hizmeti alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü danışmanlık...
Bingöl Üniversitesi sürekli 9 işçi alımı yapacak
Bingöl Üniversitesi sürekli 9...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

11 Şubat 2021 Perşembe 12:26
8 Okunma
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İZMİR - Ege Denizi'nde, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir ve ilçelerinin yanı sıra Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de hissedilen depremde ilk belirlemelere can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın(AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün saat 11.45'te, merkez üssü Ege Denizi Dikili açıkları olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.97 kilometre altındaki deprem, Aliağa ve Foça başta olmak üzere İzmir'in tüm ilçeleri ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Anahtar Kelimeler:
Ege DeniziDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BUÜ'den hakim ve savcılara yabancı dil eğitimi
BUÜ'den hakim ve savcılara yabancı dil eğitimi
Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferleri yapılamıyor
Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferleri yapılamıyor
Özgecan Aslan, mezarı başında anılıyor
Özgecan Aslan, mezarı başında anılıyor
5 asırlık camideki döner taşlı deprem düzeneği görenleri şaşırtıyor
5 asırlık camideki döner taşlı deprem düzeneği görenleri şaşırtıyor
Kavşakta dönen TIR'a otomobil çarptı: 3 ölü, 5 yaralı 
Kavşakta dönen TIR'a otomobil çarptı: 3 ölü, 5 yaralı 
Dağa çıkan çocuğun cesedi bulundu
Dağa çıkan çocuğun cesedi bulundu
Yol kenarındaki cinayetin nedeni halüsinasyon çıktı
Yol kenarındaki cinayetin nedeni halüsinasyon çıktı
Konya'da mutasyonlu virüs görülen mahalle sayısı 3'e çıktı
Konya'da mutasyonlu virüs görülen mahalle sayısı 3'e çıktı
Ankara Çayı, kırmızıya boyandı
Ankara Çayı, kırmızıya boyandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma