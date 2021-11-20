Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,737.33
ALTIN
670.23
DOLAR
11.29
STERLİN
15.18
EURO
12.75
Kütahya'da TOKİ konutu satışı
Kütahya'da TOKİ konutu satışı
Sözleşmeli personel alım ilanı
Sözleşmeli personel alım ilanı
Sakarya'da ulaşım ihalesi
Sakarya'da ulaşım ihalesi
Türkiye Taşkömürü Kurumu Nitelikli İşçi Alıyor 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Nitelikli...
Bilişim Personeli İstihdam Edilecek 
Bilişim Personeli İstihdam Edilecek 
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ege'de göçmen hareketliliği: 68 göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 68 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

20 Kasım 2021 Cumartesi 10:08
4 Okunma
Ege'de göçmen hareketliliği: 68 göçmen kurtarıldı

Çeşme ilçesi açıklarında, can salı içerisinde göçmenler olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti. Can salındaki 14 göçmeni salını bulan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmenleri kurtardı.

Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri mobil radar ile Dikili açıklarında bir grup göçmen olduğunu belirledi. Çalışmalar sonucu, lastik bot içerisinde bulunan 28 göçmen kıyıya çıkartıldı.

Öte yandan devriye görevini sürdüren ekipler, Dikili açıklarında başka bir grup kaçak göçmen olduğunu saptadı. Bölgeye gelen ekipler, lastik botun motorunun denize düşmesi sonucu sürüklenen 26 düzensiz göçmeni de kurtardı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen toplam 68 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ege DeniziKaçakGöçmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayvacık açıklarında, lastik bottaki 40 kaçak göçmen kurtarıldı
Ayvacık açıklarında, lastik bottaki 40 kaçak göçmen kurtarıldı
Kütahya'da TOKİ konutu satışı
Kütahya'da TOKİ konutu satışı
Sakarya'da ulaşım ihalesi
Sakarya'da ulaşım ihalesi
7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi
7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi
'Edirne'ye akın eden Bulgar turistler, kişi başı 500 euro harcıyor'
'Edirne'ye akın eden Bulgar turistler, kişi başı 500 euro harcıyor'
Tokat'ta 4,0 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 4,0 büyüklüğünde deprem
Müslüme, ülkeyi yasa boğdu
Müslüme, ülkeyi yasa boğdu
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi azaldı, köprü ortaya çıktı  
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi azaldı, köprü ortaya çıktı  
Erzurum'da depremzedelere çadır, soba ve gıda desteği  
Erzurum'da depremzedelere çadır, soba ve gıda desteği  

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma