Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1386.72
ALTIN
497.29
DOLAR
8.8814
STERLİN
12.1458
EURO
10.3783
Mersin'de 17 adet büfe kiraya verilecek
Mersin'de 17 adet büfe...
Çanakkale Belediyesinden satılık daireler
Çanakkale Belediyesinden satılık daireler
Araştırma - Öğretim Görevlisi Alınacak
Araştırma - Öğretim Görevlisi...
6 adet dükkan kiraya veriliyor 
6 adet dükkan kiraya...
Personel hizmeti alınacak
Personel hizmeti alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Edirne’de sahte içki operasyonu 

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde polisin bir ev ve iş yerinde yaptığı aramada 30 şişe sahte içki ve 15 litre etil alkol ele geçirildi.

28 Eylül 2021 Salı 09:42
7 Okunma
Edirne’de sahte içki operasyonu 

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sahte içki yaparak piyasaya sürdüğü tespit edilen A.K.’nin Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi’ndeki ev ve iş yerinde arama yaptı. Aramada 30 şişe sahte içki, 15 litre etil alkol, çok sayıda boş içki şişesi ve şişelerde kullanılmak üzere çıkarılmış kapak bilyeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K., emniyetteki sorgusunun ardından, hakkında ‘5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet’ suçundan adli işlem başlatılarak, serbest bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EdirneKeşanSahteAlkolIçki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana'da 263 milyon 400 bin makaron ele geçirildi
Adana'da 263 milyon 400 bin makaron ele geçirildi
FETÖ'nün 'savunma sanayi örgütlenmesi'ne operasyon
FETÖ'nün 'savunma sanayi örgütlenmesi'ne operasyon
Çıldır Gölü'nde de sular çekildi
Çıldır Gölü'nde de sular çekildi
Çanakkale açıklarında 193 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale açıklarında 193 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda silahlar da ele geçirildi
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda silahlar da ele geçirildi
Yunanistan unsurlarının geri ittiği 197 göçmen kurtarıldı
Yunanistan unsurlarının geri ittiği 197 göçmen kurtarıldı
Ankara'daki hayvanseverlerden barınak önünde eylem 
Ankara'daki hayvanseverlerden barınak önünde eylem 
Girit Adası açıklarında deprem
Girit Adası açıklarında deprem
43 yıl sonra ‘gazi’ sayıldı
43 yıl sonra ‘gazi’ sayıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma