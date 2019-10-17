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Edirne'de sis, hayatı olumsuz etkiledi

Edirne'de sabah saatlerinden beri etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle kentin simgesi olan tarihi Selimiye Camisi, görünmez oldu.

Edirne'de sis, hayatı olumsuz etkiledi

Edirne'de sabah saatlerinden beri etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle kentin simgesi olan tarihi Selimiye Camisi, görünmez oldu.

17 Ekim 2019 Perşembe 14:13
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Edirne'de sis, hayatı olumsuz etkiledi

EDİRNE - Edirne, sabah saatlerinden beri etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının sabah saatlerinde 12 derece olduğu kentte sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Sürücüler, yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Trafikte maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Polis ekipleri, yollarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kentin yüksek yerlerinde etkisini artıran sis nedeniyle Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği tarihi Selimiye Camisi, sis nedeniyle gözden kayboldu. Meteoroloji yetkilileri sisli havanın ilerleyen saatlerde etkisini yitireceğini söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EdirneSis
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