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Edirne Belediye Bandosu'ndan kısıtlamada ‘moral’ konseri

Edirne Belediye Bandosu, sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinden çıkamayan vatandaşlar için Meriç Nehri kıyısından canlı yayınla moral konseri verdi. Edirne yöresinden birçok şarkının seslendirildiği konser, yayınlandığı sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

06 Şubat 2021 Cumartesi 16:14
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Edirne Belediye Bandosu'ndan kısıtlamada ‘moral’ konseri

EDİRNE - Türkiye genelinde, koronavirüs önlemleri kapsamında cuma günü saat 21.00'de başlayan ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında, Edirne Belediyesi moral konserleri düzenliyor. Belediye Başkanlığı’na bağlı bando takımı, her hafta sonu kentin tarihi noktalarına giderek, sosyal medya üzerinden canlı yayınla moral konseri veriyor. Bando takımının bu haftaki durağı ise kentin tarihi noktası Meriç Köprüsü oldu. Köprü yanında bulunan protokol evinde, bando takımı Edirne’ye özgü türküleri seslendirdi. Birçok şarkının seslendirildiği konser, kısa sürede sosyal medya üzerinden binlere kişi tarafından izlendi.

'HER HAFTA FARKLI NOKTALARA GİDİYORUZ'

Etkinlik hakkında konuşan Edirne Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürü Altan Güzelli, amaçlarının kısıtlama sürecinde evde kalan vatandaşlara hem moral vermek hem de kentin tarihi noktalarını tanıtmak olduğunu ifade etti. Güzelli, “Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan’ın talimatıyla bando şefliğimiz olarak halkımıza moral konserleri düzenlemeye başladık. Hafta sonları halkımıza evlerinde, neşeyle sıcak bir ortamda bulunmaları için elimizden geldiğince güzel etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Bugün tarihi Meriç Köprümüzün yanındayız. Her hafta farklı noktalara gidiyoruz. Edirne’mizin tarihi mekanlarını tanıtarak, aynı zamanda bandomuzun da ezgileriyle insanların evlerinde moral bulmalarını sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Yaklaşık 1 saat süren konser, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Edirne Belediye BandosuKısıtlamaMoral Konseri
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