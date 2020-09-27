Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1124
ALTIN
458.727
DOLAR
7.6460
STERLİN
9.8321
EURO
8.8844
NİŞ ART GALLERY SPLENDID SERGİSİ
Sözcü Kalın'dan Ermenistan'a tepki
Son Dakika
Sözcü Kalın'dan Ermenistan'a tepki
İçişleri: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
İçişleri: 3 terörist etkisiz hale...
Doktor adayı genç kız evde ölü bulundu
Son Dakika
Doktor adayı genç kız evde...
Galatasaray - Anadolu Efes: 56-80
Son Dakika
Galatasaray - Anadolu Efes: 56-80
İş fırsatları için hemen tıkla!

Edirne artışta Türkiye birincisi

TÜRKİYE genelindeki emlak istatistiklerine göre, 3 yıllık kira değişimleri göz önüne alındığında en yüksek kira artışının yüzde 110 ile Edirne'de olduğu belirtildi. 100 metrekare daire için kira fiyatlarının 1800 lirayı gördüğü kentte yaşayanlar, yüksek fiyatlardan yakındı. Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda, kira artışlarının nedeninin konut sayısının az, talebin ise yüksek olmasından kaynaklandığını söyledi.

27 Eylül 2020 Pazar 10:15
7 Okunma
Edirne artışta Türkiye birincisi

Türkiye'nin 'öğrenci kenti' olarak bilinen şehirlerinden Edirne'de, özellikle son 3 yılda kiralık dairelerde meydana gelen yüzde 110'luk artış, bu kategoride serhat şehrini ülke ortalamasında birinci sıraya taşıdı. Kentte 100 metrekarelik bir daire için 1000 lira ile 1800 lira arasında fiyatlar değişirken, kiracılar ise bu durumdan şikayetçi olmaya başladı. Yükseliş hakkında konuşan Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda, üniversitenin uzaktan eğitime geçmesiyle kentteki kiralık dairelerin yüzde 80'inin boşaldığını, bu nedenle ilerleyen süreçte fiyatların düşmesini beklediklerini söyledi.

'TALEP FAZLALILIĞINDAN FİYATLAR YÜKSELDİ'

Yaklaşık 55 bin konutun olduğu Edirne'nin 'öğrenci şehri' olduğunu söyleyen Şube Başkanı Feda, "Bu yatırımlar yapılırken ev sahipleri konutları öğrencilere 'kiraya veririm' şeklinde yatırımlarını yönelttiler. Edirne'de gayrimenkul yatırımları altın, döviz ve benzeri yatırımlardan daha fazladır. Bu aldıkları gayrimenkuller de Edirne'deki arz, talep dengesine vurduğumuzda talep fazla geldiğinden ve ev azlığından rakamlar her sene üzerine yüzde 110 koyarak geldi" dedi.

'DAİRELERİN YÜZDE 80'İ BOŞ'

Özellikle pandemi döneminin ardından üniversitenin uzaktan eğitime geçmesiyle Edirne'deki kiralık dairelerin yüzde 80'inin boşaldığına dikkat çeken Feda, "Şu anda çoğu emlak danışmanı arkadaşlarda 15- 20 ile 80 tane arasında kiralık daireler mevcut ama kiraya veremiyorlar. Ev sahipleri de doğal olarak kiraları makul fiyatlara çekmeleri gerekiyor. Çünkü şubata kadar okullar açılmayacağından ve o tarihten sonra da olumlu kararlar alınmayacağını tahmin ederek bu yorumu yapıyoruz. 1+1'ler şu anda 1200- 1500 bandında seyrederken kiracılar olmadığından, mal sahipleri uygun kiraya vermeleri yani 700- 800 lira bandında evlerini kiraya vermelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

'FİYATLAR NORMAL SEYRİNE DÖNECEK'

Emlak Danışmanı Erhan Koçtürk ise kentte 5- 6 sene öncesine kadar fiyatların normal seyrinde gittiğini belirtti. Koçtürk, "Özellikle son 1 yıl içinde çok ciddi fiyat artışı oldu. Bana göre şişirme fiyat artışı bunlar. Edirne'nin Türkiye'de emlak piyasasında lider olma durumu buradan başladı zaten. Kiralık konut fiyatları bu kadar yukarıda değildi. Gayrimenkul fiyatları da bu kadar değildi. Bu tamamen belirli grupların Edirne'de bir anda yükselişine neden oldu. Ama şu an gerçek fiyatlarına dönüyor. Hem pandemi süreci hem de üniversitenin uzaktan eğitime geçmesi nedeniyle Edirne'deki boşalan evler konut fazlalığını ortaya çıkardı. Satılamama ve kiralanamama durumu ortaya çıktı. Böyle olunca fiyatlar otomatikman arz, talep dengesinden dolayı aşağı düşecek" dedi.

'1000 LİRAYA KİRALIK EV BULABİLMEK İÇİN DUA EDER OLDULAR'

Edirne'de kirada oturan üniversite öğrencisi Nida Dinçer, kiraların öğrencilerin ödeyemeyeceği seviyelerde olduğunu söyledi. Dinçer, "Edirne'de şu anda 2- 3 yıl öncesine baktığımızda o zamanki kira fiyatlarıyla şimdiki fiyatlar arasında inanılmaz bir uçurum var. Çok artış gözüküyor. 1+0, 1+1 daireler bir öğrencinin ödeyemeyeceği seviyeye çıktı. Yani 1000 liraya kiralık ev bulabilmek için dua eder oldu insanlar. Benim Eskişehir gibi öğrenci şehirlerinde de yaşayan arkadaşlarım var, oralarda böyle değil. Ev sahiplerinin bu kadar artış yapmasını onaylamıyorum" diye konuştu.

'ARTIŞLARDAN MAĞDURUZ'

Kirada oturan Edirneli esnaftan Ali Tamer Kuday ise kira oranlarının her sene neredeyse yüzde 100 oranında arttığını dile getirdi. Kuday, "Kira fiyatları her sene neredeyse yüzde 100 oranında artıyor. Sanırım öğrenci kenti olmasından kaynaklanıyor. Bu artışlardan kiracı olarak mağduruz. Ben şu anda normalde 600- 700 lira olması gereken bir yere 1200 lira kira ödüyorum. Hem bizim bütçemizi sarsıyor hem diğer kiracı arkadaşların da. Genelde yüksek fiyatlar" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EdirneKiraKonut
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
70 yıllık cipler, Karadeniz'in zorlu yollarını aşıyor
70 yıllık cipler, Karadeniz'in zorlu yollarını aşıyor
Isparta'da elma hasadı
Isparta'da elma hasadı
ATEŞE VERDİĞİ ODADA HAYATINI KAYBETTİ
ATEŞE VERDİĞİ ODADA HAYATINI KAYBETTİ
Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
Gebze'de, palet fabrikasında yangın
Gebze'de, palet fabrikasında yangın
Doktor adayı genç kız evde ölü bulundu
Doktor adayı genç kız evde ölü bulundu
Diyarbakır'da 1 ton 724 kilo esrar, 587 bin kök kenevir ele geçirildi
Diyarbakır'da 1 ton 724 kilo esrar, 587 bin kök kenevir ele geçirildi
Otomobil takla attı: 1 ölü 1 yaralı
Otomobil takla attı: 1 ölü 1 yaralı
İzmir merkezli yaz tatili vurgunu: 73 kişiden 1 milyon 100 bin TL
İzmir merkezli yaz tatili vurgunu: 73 kişiden 1 milyon 100 bin TL

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans