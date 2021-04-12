Düzce’de 24 köy yolu, kardan kapandı

DÜZCE - Düzce’de gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili oldu. Kar yağışıyla yüksek kesimlerdeki 24 köyün yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalara başladı.