Düzce'de heyelan olan bölgede yol ulaşıma açıldı

DÜZCE - Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımı sağlayan D-655 karayolu Çiçekpınar mevkiinde 27 Mart tarihinde heyelan meydana geldi. Yolun Düzce istikametinde 85 metrelik bir bölüm çöktü. Heyelan nedeniyle karayolu, çift yönlü trafiğe kapatıldı. İstanbul istikametine gidecek araçlar Sakarya- Kocaali yönüne, Ankara istikametine gidecek araçlar ise Zonguldak- Ereğli yoluna yönlendirildi. Heyelan olan bölgede trafik akışının sağlanması için alternatif yol çalışmaları başladı. Karayolları ekipleri, heyelanın olduğu bölgenin yanında fındık bahçeleri içinden yeni yol açarken, yol çalışmaları 1 hafta içerisinde tamamlanarak trafiğe açıldı. Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada “Heyelan nedeniyle kapanan D-655 Akçakoca-Düzce devlet yolu iki yönlü olarak trafiğe açılmıştır.” denildi.



Diğer yandan heyelan nedeniyle çöken kısımda ise teknik çalışmalar sürüyor. Bu kısmında ise çalışmaların 100 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.