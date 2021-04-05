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Düzce'de heyelan olan bölgede yol ulaşıma açıldı

Düzce ile Zonguldak arasındaki D-655 kara yolunun heyelan nedeniyle ulaşıma kapanmasının ardından Karayolları ekipleri, yeni yolu ulaşıma açtı.

05 Nisan 2021 Pazartesi 11:13
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Düzce'de heyelan olan bölgede yol ulaşıma açıldı

DÜZCE - Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımı sağlayan D-655 karayolu Çiçekpınar mevkiinde 27 Mart tarihinde heyelan meydana geldi. Yolun Düzce istikametinde 85 metrelik bir bölüm çöktü. Heyelan nedeniyle karayolu, çift yönlü trafiğe kapatıldı. İstanbul istikametine gidecek araçlar Sakarya- Kocaali yönüne, Ankara istikametine gidecek araçlar ise Zonguldak- Ereğli yoluna yönlendirildi. Heyelan olan bölgede trafik akışının sağlanması için alternatif yol çalışmaları başladı. Karayolları ekipleri, heyelanın olduğu bölgenin yanında fındık bahçeleri içinden yeni yol açarken, yol çalışmaları 1 hafta içerisinde tamamlanarak trafiğe açıldı. Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada “Heyelan nedeniyle kapanan D-655 Akçakoca-Düzce devlet yolu iki yönlü olarak trafiğe açılmıştır.” denildi.

Diğer yandan heyelan nedeniyle çöken kısımda ise teknik çalışmalar sürüyor. Bu kısmında ise çalışmaların 100 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DüzceHeyelanYolUlaşım
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