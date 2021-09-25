'Dur' ihtarına uymadı, 50 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Yenigün Mahallesi Atatürk Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 16 ZR 344 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü otomobili polislerin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Otomobili durdurmak için takibe başlayan ekipler, takviye istedi. Sürücünün, İnegöl istikametine gittiğini tespit eden ekipler, durumu İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirerek destek istedi. Bunun üzerine harekete geçen İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe girişinde kontrol noktaları oluşturdu. İnegöl girişinde de ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan Uğur Z. yaklaşık 15 kilometre daha otomobille kaçmaya devam etti. 50 kilometrelik kaçışın sonunda otomobiliyle kaçamayacağını anlayan sürücü, araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışsa da kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan Uğur Z.'ye dur ihtarına uymamaktan 166 TL, kırmızı ışık ihlali yapmaktan 314 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 699 TL cezai işlem uygulandı. Uğur Z., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, otomobil ise detaylı arama yapılmak üzere emniyet otoparkına çekildi.