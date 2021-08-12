Dünyanın En büyük Makam Odası İlçenin Yeni Turizm Markası Oldu

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa'da vatandaşlarla iletişim için yalnızca randevu, bürokrasi ve kapıyı değil belediye binasını ortadan kaldıran Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, dünyanın en büyük makam odasında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. 3 yıldır ilçenin merkezi konumundaki Adnan Menderes Meydanı’nda gerçekleşen makam odası buluşması, taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar kadar ilçe dışından Suuçtu Şelalesi gibi ilçenin önemli turistlik yerlerini ziyaret etmeye gelen yerli turistlerin de çekim merkezi oldu. Gezmek için ilçeye gelen birçok insanın ilk durağı olan ve meraklarını gidermek için meydan makam buluşmasına katıldığını açıklayan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Fotoğraf çektirip, çayımızı içip Suuçtu Şelalesi ve diğer güzellikleri ziyaret etmeye devam ediyorlar. Bu ilgi başta bana da ilginç geliyordu. Ama şimdi alıştım galiba” dedi. Şeffaf belediyeciliği başka boyuta taşıyarak kapı, randevu ve bürokrasiyi hatta belediye binasını ortadan kaldıran Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ilçe meydanını makam odasına çevirdiği uygulama ile gönülleri fethediyor. İnsan şehrin, şehir de insanın aynasıdır. Tüm makamların gelip geçici olduğunu, önemli olan gönülleri makam yapmak olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “İnsan şehrin, şehir de insanın aynasıdır. Mustafakemalpaşa’mızı hak ettiği yere taşımak adına vatandaşlarımıza ayna olmak, talepleri yüz yüze değerlendirmek için yalnızca randevuyu, bürokrasiyi ve kapıları değil belediye binasını ortadan kaldırdık. Makamların gerçek sahibi vatandaşlarımızla meydanda karşılıyoruz, meydan buluşuyoruz.” Şeklinde konuştu. Vatandaştan çok biz istifade ediyoruz.. Başkan Mehmet kanar, siyaset millete hizmet etme sanatı olduğunu da belirterek, “Başta çok şaşıran, ilginç bulan hatta sadece meraktan gelenler çok oldu. Meydanda otuyoruz, konuşuyoruz, sorun, talep ve önerilerini alıyorum. Esnaf bir ailenin evladı olarak itiraf etmeliyim ki, makam buluşmaları vatandaştan çok bize fayda sağlıyor. Büyüğüyle, küçüğüyle, yaşlısıyla genciyle vatandaşlarımız en zor problemlere alternatif çözümler üretiyorlar. Farklı siyasi kanaatten vatandaşımızla ortak bir paydada buluşma imkânı buluyoruz. Dolayısıyla bu şehri birlikte yönetiyoruz. Demokrasi kültürü, istişare geleneği Mustafakemalpaşa’da tam manasıyla karşılığını buluyor” dedi.