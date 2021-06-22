Dünya Çölleşme Gününe Özel Anlamlı Etkinlik

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Mustafakemalpaşa Belediyesi, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü ve Toprak Haftası kapsamında farkındalığını arttırmak maksadıyla gençlere fidan ve kitap dağıttı. Adnan Menderes Meydanında düzenlenen etkinlikte iklim değişikliği ve kaynakların doğru kullanılmasına yönelik stantlar kurulurken ziyaretçiler bilgilendirildi.

Gönüllüyüm… Çevreye olan önemin giderek arttığını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Geçen yıl yaşadığımız kuraklığın ardından şimdide aşırı yağışlar sebebiyle bazı sıkıntılar yaşıyoruz. İklim değişikliğinin farkındayız, kurduğumuz müdürlüklerle çölleşme ve kuraklıkla mücadele etmeye çalışıyoruz. Farkındalığı arttırmak maksadıyla öncülük ederek tüm kurumlarımızla ortak projeler yaparak vatandaşlarımızı toprak, orman ve su konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu konuda tüm sorumluluğu üzerime alarak gönüllü olduğumu ifade etmek istiyorum” dedi.