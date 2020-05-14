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Drone ile maske dağıtıyor

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyü muhtarı Ramazan Küçüksarı, vatandaşlara drone ile maske dağıtıyor. Küçüksarı bu şekilde dağıtım yaparak halka salgının bitmediğini gösterdiklerini söyledi.

14 Mayıs 2020 Perşembe 09:24
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Drone ile maske dağıtıyor

Çayeli ilçesi Derecik köyü muhtarı Ramazan Küçüksarı, koronavirüs tedbirleri kapsamında köyün 6 giriş çıkışından 5’ini kayalarla kapattı. Tek giriş noktasında özel koruyucu elbise giyerek nöbet tutan Küçüksarı, köye girip çıkanları kontrol ederek, kayıt altına alıyor. Küçüksarı, köye gelenlere ateş ölçümü yapıyor, maske dağıtıp kolonya tutuyor. Köyde kalanlara maske dağıtımı da yapan muhtar, temas olmaması için drone kullanıyor. Muhtar, kuzeni Cabir Küçüksarı yardımıyla drone aracılığı ile köy halkına maskelerini ulaştırıyor. 

'SALGININ BİTMEDİĞİNİ GÖSTERİYORUZ'

Derecik köyünde insanların rehavete kapılmadan kurallara uymaları için farkındalık yarattıklarını anlatan muhtar Ramazan Küçüksarı, "Herkes bir şeyler düşünüyor ama herkesin bir şeyler düşündüğü yerde Rizelinin bir şey daha düşünmesi gerektiğini düşündüm. İnsanlar tarlada çalışırken fark etmeden sosyal mesafe ve izolasyonu ihmal etmişler. Bizler de izolasyonu koruması adına drone ile onlara maske ulaştırıyoruz. Halkımız şaşkınlık yaşıyor ama bu salgının henüz bitmediğini göstermiş oluyoruz" dedi.

Muhtar Küçüksarı’nın yeğeni Cabir Küçüksarı da, "Bir ara manzara çekmek için uçuş yapıyorduk. Muhtar 'Bununla maske gönderebilir miyiz?' diye sordu. Ben de 'neden olmasın, deneyelim' dedim. Drone'a bir çanta monte ettikten sonra köy sakinlerine maske ulaştırmaya başladık. Bence gayet güzel bir hizmet oldu" diye konuştu. 

RIZE’NIN CAYELI ILCESI DERECIK KOYU MUHTARI RAMAZAN KUCUKSARI MASKE TAKMAYAN KOY SAKINLERINE DRONE ILE MASKE ULASTIRIYOR. FOTO: MEHMET CAN PECE- DHA

'ÇOK ŞAŞIRDIK'

Drone ile maske alan Mustafa Küçüksarı ise "Muhtarımız bizim maske takmadığımızı fark edip bize drone ile maske gönderdi. Çok şaşırdık. Böyle bir şey başımıza ilk defa geldi. İnsan böyle bir şey gördüğünde şaşırıyor. Böyle hizmet için muhtarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.

Furkan Çelik de, "Muhtarımız bizi arazi de çalışırken görmüş. Bir ilki yaptı ve bize drone ile maske gönderdi. Birden bir ses geldi. Bir baktık ki maske gelmiş. Çok şaşırdık" diye konuştu.

Daha önce böyle bir şey görmediğini anlatan Ahmet Çelik "Muhtarımız telefonla aradı. Sosyal mesafe konusunda uyardı. Maske takmadığımızı görmüş ve bize drone ile maske gönderdi. Bizim için sürpriz oldu” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RizeçayeliDroneMaskeKoronavirüsSalgınHastalık
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