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DOWN SENDROMLU GENÇLER ‘ŞEF’ OLDU

23 Mart 2021 Salı 15:56
35 Okunma
DOWN SENDROMLU GENÇLER ‘ŞEF’ OLDU

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Avrupa’nın en büyük yemek üretim tesisini Bursa’da hayata geçiren, hazır yemek sektörünün önde gelen şirketlerinden Referans Grup, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında iş kadınlarıyla downsendromlu çocukları ve annelerini yemek yapma etkinliğinde bir araya getirdi. Referans Grup’un Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesisinde yer alan Referans Akademi’de Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen etkinlikte, downsendromlu çocuklar hünerlerini sergilediler. Referans Catering Yönetim Kurulu Üyesi Feray Uzunçayır ev sahipliğinde ve Melek Yüzler Down Sendromu Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte; TÜGİAD Genel Başkanı ve DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, TÜGİAD Üyeleri Nur Gül Arslan, Arzu Işıksoy, Özge Öğütçü ve Şerife Faidelibaş, downsendromlu çocuklarla birlikte yemek yaptılar. Böyle bir etkinlik yaparak downsendromlu çocuklara hem yemek yapmayı öğretmeyi hem de çocukların güzel vakit geçirmesini sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Referans Catering Yönetim Kurulu Üyesi Feray Uzunçayır, bu sayede farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti. Melek Yüzler Down Sendromu Derneği Başkanı Burcu Erşan da katılımcılara teşekkür etti. Etkinliğin sonunda, Referans Catering Yönetim Kurulu Üyesi Feray Uzunçayır tarafından etkinliğe katılan iş kadınlarına sertifika takdim edildi.

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DOWN SENDROMLU GENÇLER ŞEF OLDU
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