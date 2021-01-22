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DOSABSİAD Başkanı Çevikel; "Her türlü tehdit ve şiddetin karşısındayız"

ÇEVİKEL: MÜGE ANLI YALNIZ DEĞİLDİR

22 Ocak 2021 Cuma 16:23
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DOSABSİAD Başkanı Çevikel; "Her türlü tehdit ve şiddetin karşısındayız"

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Tehdit ve şiddetin her türlüsünün kabul edilemez olduğunun altını çizen Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, televizyon programcısı ve sunucusu Müge Anlı’ya yapılan tehdidi kınadı. Türkiye’nin kanayan yarası haline gelen kadına şiddete karşı yıllardır ses getiren yayınlara imza atan televizyon programı yapımcısı ve sunucusu Müge Anlı ve ailesine karşı yapılan tehditleri kınadığını belirten Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel,  “Müge Anlı ve ailesine yapılan tehdidi milletimizin huzurunu ve güvenliğini sağlamaya çalışan tüm güvenlik güçleri ve adalet çalışanlarına karşı yapılmış olarak değerlendiriyorum. Müge Anlı’nın yalnız olmadığının bilinmesi gerekiyor. Bu noktada kadına şiddet vakalarının failleri ve bu sorunla mücadele edenleri ölümle tehdit edecek kadar gözü dönmüş olanların adalet önünde hesap vermesi adına devlet büyüklerimizin ve güvenlik güçlerimizin gereğini yapacağına inancım tamdır” dedi. Çevikel, özellikle sivil toplum kuruluşlarının bu konuda duyarlı olması ve harekete geçmesi gerektiğini de kaydetti.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
DOSABSİAD Başkanı Çevikel Her Türlü Tehdit Ve şiddetin Karşısındayız
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