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DOSAB VE DOSABSİAD İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ UNUTMADI VEYARDIM KOLİLERİ DOSAB’DAN YOLA ÇIKTI

14 Nisan 2021 Çarşamba 14:07
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DOSAB VE DOSABSİAD İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ UNUTMADI VEYARDIM KOLİLERİ DOSAB’DAN YOLA ÇIKTI

MUSTAFA YILDIZ

>BURSA - Pandemi nedeniyle iftar verilemeyecek olması nedeniyle Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ndeki iş insanlarının hazırladığı yardım kolileri, ihtiyaç sahipleri için yola çıkarıldı. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) tarafından hazırlanan yardım kolileri, Bursa’nın çeşitli dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere yola çıktı.

RAMAZAN AYI’NIN MANEVİYATINI PAYLAŞMAYA DEVAM EDİYORUZ. Yardım kolilerinin yola çıkarılması sırasında açıklama yapan DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, DOSAB ve DOSABSİAD olarak her Ramazan, iftar yemekleri düzenlemek bizim için bir gelenek haline gelmişti. Pandemi koşulları sebebiyle artık bu tür organizasyonları gerçekleştiremiyoruz. Ancak ramazan ayının birlik ve beraberlik duygusunu, maneviyatını yine paylaşmaya devam ediyoruz. Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi yardım kolilerimizi hazırladık ve ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşması için yola çıkardık. Bu koliler, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirecek ve bu zorlu günleri birlik beraberlik duygusuyla kolayca atlatacağımızın göstergesi olacak dedi.

DAYANIŞMAYI UNUTMAYALIM. DOSAB Başkanı Ersan Özsoy da İftar çadırı organizasyonu, salgın tedbirleri kapsamında gerçekleştiremeyince geçtiğimiz yıl da yaptığımız gibi  vatandaşlarımıza erzak kolisi dağıtımı yaparak, paylaşmanın bereketini birlikte yaşayacağız. Her zaman olduğu gibi Ramazan’da da yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemini unutmamak, ihtiyaç sahiplerine destek olarak bu süreci atlamayı umuyoruz ifadelerini kullandı.

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DOSAB VE DOSABSİAD İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ UNUTMADI VEYARDIM KOLİLERİ DOSABDAN YOLA ÇIKTI
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