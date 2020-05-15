Dört ilde daha maske takma zorunluluğu

Sakarya Valiliği, Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşların sağlığını korumak için bütün alanlarda maske takılması zorunluluğu getirdi. Burdur'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında ev ve iş yerleri dışındaki ortamlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Kırıkkale'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararlar çerçevesinde, halkın toplu alanlarda maskesiz yer alması yasaklandı.

Siirt İl Pandemi Kurulu, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı. Kurul, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni önlemler aldı. Alınan kararla, vatandaşlarımızın sosyal iletişim halinde bulunduğu alan, meydan, sokak, cadde ve iş yerlerinde maske takılması zorunla hale getirildi. Karara uymayanlara idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Vali Ali Fuat Atik, kent genelinde durumun iyiye gittiğini belirterek, "Siirt il genelinde iyiye doğru gidiyoruz. Bu durumda olmamız bizleri rehavete sürüklememeli. Bu kapsamda aldığımız bir dizi önlemlerimiz bulunuyor. Vatandaşlarımızın hijyen kurallarına, maske takılması ile sosyal mesafe kurallarına özen göstermesi gerekmektedir. Bu kapsamda ekiplerimiz, Siirt kent merkezinde bin adet maske dağıtımını gerçekleştirdi" dedi.

Kararın ardından Siirt Valiliği Vefa Sosyal Destek Gurubu tarafından trafiğe kapalı olan Güres caddesinde vatandaşlara maske dağıtıldı.

SAKARYA'DA 'MASKE' ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Sakarya Valiliği, Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşların sağlığını korumak için bütün alanlarda maske takılması zorunluluğu getirdi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında, Valilik toplantı salonunda bir araya gelen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan karar gereği, ikametler haricinde maske takılması zorunlu hale geldi. Berberler, kuaförler ve güzellik salonu gibi iş yerlerine ise müşteri kaydı tutma zorunluluğu getirildi. Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, daha önce alınan kararlar doğrultusunda kişisel koruyucu önlemlerin önemi vurgulanarak, sağlık kurumu, eczane, pazar yeri, toplu ulaşım, alışveriş merkezleri, berberler, kuaförler, taksiler gibi çeşitli kapalı alanlara maske takarak girilebileceğinin uygun görüldüğü anımsatıldı. Gelinen süreçte açık alanlarda da vatandaşlarımızın sosyal mesafeyi koruma kuralına yeterince riayet etmedikleri görüldüğü aktarılarak, "Tüm eski tedbirlere ilave olarak 15 Mayıs tarihinden itibaren ilimizde bulunan tüm vatandaşlarımızın açık alanlar dâhil olmak üzere konutlarından çıktıktan sonra maske takmaları zorunludur" denildi.

Sakarya Valiliği ayrıca bazı işletmelere kayıt tutma zorunluluğu getirerek, şu kararı verdi:

"Covid-19 pozitif vaka tespit edildiğinde bulaşın olası kaynağı ve temaslıların süratle tespit edilerek yayılımın önlenmesi amacı ile berber, kuaför ve güzellik salonları gibi iş yerlerinde gelen müşterilerin günlük olarak isim soy isim ve iletişim bilgileri kaydedilip iş yerinde saklanacak ve istendiğinde İl Sağlık Müdürlüğüne ibraz edilecektir."

BURDUR’DA EV VE İŞ YERİ DIŞINDA MASKE TAKMA ZORUNLU OLDU

Burdur'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında ev ve iş yerleri dışındaki ortamlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Burdur İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararla, kentte maske takmak zorunlu hale getirildi. Kararda, "Koronavirüs salgınının yayılımının engellenmesinde en önemli unsur maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunması olduğundan, vatandaşlarımızın evlerinin ve iş yerlerinin dışında bulundukları bütün ortamlarda maske takmaları zorunlu hale getirilmiştir. Bütün dış ortamlarda, cadde, sokak, meydan ve diğer ortak kullanım alanlarında maske takılması ve sosyal mesafenin korunmasına yönelik olarak kolluk birimleri tarafından yapılan denetimler artırılacaktır" denildi.

Karara göre berber, kuaför ve güzellik merkezleri tarafından, randevu ile hizmet verilen bütün müşterilerin isim ve telefon bilgileri günlük olarak düzenli şekilde kayıt altına alınacak ve yapılacak denetimlerde hazır halde bulundurulacak.

KIRIKKALE'DE 'MASKE' ZORUNLULUĞU

Kırıkkale'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararlar çerçevesinde, halkın toplu alanlarda maskesiz yer alması yasaklandı.

Kırıkkale Valiliği, Vali Yunus Sezer Başkanlığı'nda toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını açıkladı. Buna göre, 15 Mayıs'tan itibaren kent merkezinde belirlenen bazı cadde ve meydanlarda halkın maskesiz gezmesine müsaade edilmeyecek. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkarken maske takmaları ve sosyal mesafeye uygun hareket etmeleri esastır. Daha önce İl Hıfzıssıhha kararlarında belirtilen yerlere ek olarak 15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren ilimiz Cumhuriyet Meydanı başlangıcı olan Zafer Caddesi boyunca Belediye Caddesi'nin kesişimine kadar, Belediye Caddesi boyunca, Belediye Caddesi ile Barbaros Hayrettin Caddesi'nin kesişiminden başlayarak Barbaros Hayrettin Caddesi'nin Menderes Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar ve bu noktadan itibaren Menderes Caddesi boyunca Kırıkkale- Kırgaz Doğal Gaz Dağıtım Şirketi'nin bulunduğu kavşağa kadar, ayrıca İsmet İnönü Caddesi boyunca, Millet Bulvarı'nın İsmet İnönü Caddesi ile kesiştiği noktadan itibaren Hürriyet Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar, Hürriyet Caddesi'nin ise tekrar Zafer Caddesi ile kesiştiği nokta içerisinde kalan alan ve bahse konu caddelerin ilgili alanlarında vatandaşların ağzını ve burnunu tamamen kapatacak şekilde maskesiz olarak bulunmasına ve sosyal mesafeye aykırı davranışlarda bulunmasına müsaade edilmemesine oy birliğiyle karar verilmiştir."

Açıklamada ayrıca, faaliyette bulunmasına izin verilen berber, kuaför ve güzellik salonu gibi yerlerde, gelen müşterilerde veya çalışanlarda koronavirüs vakası tespit edilmesi halinde gerekli filyasyon çalışmalarının yapılabilmesi için hizmet alan müşterinin gün gün isim, soy isim ve iletişim bilgilerinin alınarak listelenmesi ve bu listelerin talep edilmesi durumunda resmi kurumlara verilmesi gerektiği vurgulandı.