Dondurucu soğuklarda nehir ve şelaleler buz tuttu

Kentte etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelerde seyrettiği kentte bazı göletler dondu. Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu’nun en büyük nehirlerinden olan Çoruh Nehri’nin bazı bölümleri ve doğa turizmi açısından önemli mekanlar arasında yer alan Sırakayalar Şelalesi buz tuttu. Güzel manzaralara ortaya çıkınca vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi. Öte yandan kent merkezinde park halindeki bir arabanın arka kısmından sarkan buz kütleleri de ilginç görüntüler oluşturdu.