Don ve dolu, tarlalarda zarara yol açtı

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında düştüğü kentte geçen hafta yaşanan zirai don ve dolu yağışı, ekili tarlalara zarar verdi. Türkiye’nin buğday ambarlarından biri olan Eskişehir’de verim de düştü. Bazı çiftçilerin mahsulleri yarı oranında ziyan olurken, sigortası olmayan çiftçiler, tarlalarında yeniden ekim yaptı.

Kalkanlı Mahallesi’nde çiftçilik yapan Zekai Erdemli, mısır tarlasında büyük zarar meydana geldiğini söyledi. Birçok çiftçinin tarlasını yeniden ekmeye başladığını ifade eden Erdemli, "Köyümüzün genelinde mısır, pancar, arpa, buğday, yağlık ve çerezlik ayçiçeği ekilmektedir. Bu sene bu mahsullerimizi don vurdu, zararımız bir hayli büyük. Bu tarlaları 17 Nisan'da ektim. Mısırları süratle gelişmekteydi. Geçen hafta don olayı oldu. Mahsullerimiz gördüğünüz gibi ölmüş durumda. Tarlanın dönümünden 1500-1600 kilo mahsul alıyorduk. Tohumluk aldığımız kişilerin mühendisleri gelip tarlalarımızı gördüler ve şu an alacağımız mahsulün 700-800 kilo civarında olacağını söylüyorlar. Bazı çiftçiler tarlalarını bozdular. Ben de bin 200 dekarlık tarlamı bozdum yeniden ektik” dedi.

‘10 BİN DEKAR ZARAR GÖRDÜ’

Zirai don nedeniyle Kalkanlı Mahallesi’nde yaklaşık 10 bin dekarda zarar oluştuğunu anlatan Erdemli, "Biz bu tarlanın, mahsulün 12 ay gözüne bakıyoruz. Geçen sene tarlamızı hazırladık, tohumunu ektik, ardından yağışların az olmasından dolayı çıkartma su ile suladık. Mahsullerimiz büyümeye başlamıştı ancak don olayı mahsullerimize zarar verdi. Benim bin 200 dekar mısırım telef oldu. Köyümüzdeki zarar yaklaşık 10 bin dekar civarında. Köyümüz Eskişehir'in ilk kar düşen köyü. Bizim yaz sezonumuz da az diğer köylere göre. Don olayı en şiddetli bizim köyümüzde yaşanıyor. Bu yaşıma kadar böyle bir şey hiç görmedim. Biz şimdi mağduruz. Elektrik ödemelerinde zorlanıyoruz. Devletimizden elektrik borçlarının faizsiz olarak ertelenmesini istiyoruz. Faizli olarak erteleyince biz onun altından kalkamıyoruz. Çiftçiler olarak devletimizin bize yardım etmesini istiyoruz” diye konuştu.

‘MISIRDAN KİMSENİN BEKLENTİSİ KALMADI’

Dolu yağışının etkili olduğu Yakakayı Mahallesi’nde de tarlalar büyük oranda zarar gördü. Yakakayı Mahallesi çiftçilerinden Emir Süzen, üreticilerin mısırdan beklentileri kalmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz gün yaşanan dolu yağışında mahsullerimiz zarar gördü. Hububatlarda taneler yere döküldü, yazlık bitkiler de yerle bir oldu. 2 kilometre genişliğinde, 5-6 kilometre uzunluğunda bir bölgede etkili oldu dolu yağışı. Kızılcaören ve Yakakayı Mahallesi arasında bir hayli zarar var. Arpa tarlalarında zarar yüzde 100. Biçerdöver falan girmez tarlaya. Şimdiye kadar böyle bir dolu zararı yaşamadık. İlerleyen günlerde ne olacağını, sigorta şirketlerinin nasıl bir cevap vereceğini bilmiyoruz. Bu sene mısırları önce don vurdu ardından dolu yağışı yaşadık. Bu sene mısır mahsulünden bir beklentimiz yok.”

TİCARET BORSASI RAPOR HAZIRLADI

Eskişehir Ticaret Borsası da zirai don ve dolu yağışının etkili olduğu alanlarla ilgili hasar raporu hazırladı. Tarlalarda yapılan incelemenin ardından hazırlanan raporda, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde ekilen pancar, mısır, kabak gibi yeşil yapraklı bitkilerde de zarar meydana geldiği bildirildi. Sivrihisar ilçesindeki 30 bin dekar ekili alan ile Çifteler ve Mahmudiye ilçelerindeki tarlaların yüzde 60'ında zarar oluştuğu kaydedilen raporda, “Tepebaşı ilçesinde bulunan Kızılcaören ve Yakakayı mahallelerinde dolu hasarı meydana gelmiş, özellikle yeni harman sezonunda hasadı yapılacak olan başta buğday olmak üzere arpa ve diğer hububatlar yüzde 60-70 oranında hasar görmüştür. Aynı bölgede bulunan Gündüzler, Danişment, Sevinç ve Çavlum köyler dolu hasarını hafif atlatmıştır” denildi.