Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103731
ALTIN
223.301
DOLAR
5.3870
STERLİN
7.0788
EURO
6.0860
Otomobil eve daldı: 1'i ağır 2 yaralı
Otomobil eve daldı: 1'i ağır...
Bakan Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti
Bakan Akar, ABD’nin Suriye Özel...
Şenol Güneş, Arnavutluk ve Moldova maçlarında görev yapacak
Şenol Güneş, Arnavutluk ve Moldova...
İmamoğlu: Beylikdüzü'nde kaçak cami yaptım
İmamoğlu: Beylikdüzü'nde kaçak cami yaptım
Galatasaray, CEV Cup'ta finalde
Galatasaray, CEV Cup'ta finalde
Flaş Haber
Gaziosmanpaşa'da patlama
Kapat

Doktor çiftten acı haber! Bebeğine yazdığı mektup yürek burktu

KONYA'da önce TIR'a, sonra minibüse çarpıp şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü doktor Süleyman Köse (27) ve hamile eşi doktor Nurgül Köse, yaşamını yitirdi.

Doktor çiftten acı haber! Bebeğine yazdığı mektup yürek burktu

KONYA'da önce TIR'a, sonra minibüse çarpıp şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü doktor Süleyman Köse (27) ve hamile eşi doktor Nurgül Köse, yaşamını yitirdi.

06 Mart 2019 Çarşamba 09:42
0 Okunma
Doktor çiftten acı haber! Bebeğine yazdığı mektup yürek burktu

Kaza yerinde etrafa savrulan ajanda da ise Nurgül Köse'nin, hamile olduğunu öğrendikten sonra, 'Bebeğim, dün sana hamile olduğum kesinleşti. Kan değerlerim yükselmiş. Çok mutlu oldum. Şükür namazı kılacağım.' yazdığı mektubu yürekleri burktu. 

Kaza, saat 19.00 sıralarında Konya- Beyşehir yolunun 5'ncı kilometresinde meydana geldi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli doktor Süleyman Köse yönetimindeki 42 DYK 24 plakalı otomobil, kontrol çıkarak karşıdan gelen Süleyman Çakmaz'ın (32) kullandığı 47 HHN 803 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR devrilirken, savrulan otomobil, Osman Tetik (37) yönetimindeki minibüse çarpıp, şarampole yuvarlandı. Sürücü Süleyman Köse ve eşi Sarayönü Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Nurgül Köse, olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer sürücüler Çakmaz ve Tetik ise kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Nurgül Köse'nin otomobil içinde sıkışan cansız bedeni itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Çiftin cesetleri otopsi için Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. 

HAMİLE OLDUĞU GÜN BEBEĞİNE MEKTUP YAZMIŞ

Kaza yerinde etrafa savrulan Nurgül Köse'ye ait ajanda da ise hamile olduğunu öğrendiği gün bebeğine yazdığı mektup yürekleri burktu. 28 Aralık 2018 tarihinde yazılan mektup da 'Bebeğim, dün sana hamile olduğum kesinleşti. Kan değerlerim yükselmiş. Çok mutlu oldum. Şükür namazı kılacağım. Baban yanımızda değildi. İşteydi her zaman ki gibi. Telefondan aldı haberi. Çok merak ediyordu. Sonucu öğrenmek için defalarca aradı ve mutlu haber ulaştı. İnşallah seni kucağımıza sağlıklı bir şekilde alabiliriz. Dün baban nöbetçiydi, bugünde devam ediyor. ' şeklinde duygularını ifade ettiği görüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaTIROtomobilDoktorTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomobil eve daldı: 1'i ağır 2 yaralı
Otomobil eve daldı: 1'i ağır 2 yaralı
İzmir'de sokak ortasında cinayet
İzmir'de sokak ortasında cinayet
13 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken ablasını vurdu 
13 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken ablasını vurdu 
Bursa’da 4.0 büyüklüğünde deprem
Bursa’da 4.0 büyüklüğünde deprem
Yalova'da heyelan riski tedirgin ediyor
Yalova'da heyelan riski tedirgin ediyor
Tendürek Dağı geçidi kapandı
Tendürek Dağı geçidi kapandı
TOKİ’den Sivas’a millet bahçesi
TOKİ’den Sivas’a millet bahçesi
Memurları dolandıran çeteye operasyon
Memurları dolandıran çeteye operasyon
HÜRKUŞ-C mat siyaha boyandı
HÜRKUŞ-C mat siyaha boyandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ