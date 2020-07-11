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Doğu Anadolu'nun yaz tatili merkezi; Hazar Gölü

YAZ ayının gelmesiyle kavurucu sıcaklıklar da etkisini göstermeye başladı. Sıcaklardan bunalan vatandaşlar yeni normalleşme süreciyle birlikte Doğu Anadolu Bölgesi'nin yaz tatili merkezi olan Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'ne akın etti.

11 Temmuz 2020 Cumartesi 09:31
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Doğu Anadolu'nun yaz tatili merkezi; Hazar Gölü

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşlar, yeni normalleşme süreciyle birlikte koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesiyle Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'ne akın etti. 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip göl, denizden uzak olmaları nedeniyle başta Diyarbakır olmak üzere çevre illerden Malatya, Bingöl ve Tunceli'deki vatandaşların tatil için ilk tercihleri arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirlerinin alındığı tatil köylerine gelen vatandaşlar girişte ateşleri ölçülerek, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarak içeri alınıyor. Yüzmenin dışında piknik alanlarının da bulunduğu gölde, bazı vatandaşlar ağaçların gölgesinde mangal keyfi yaparak zamanlarını geçiriyor.

‘DOLULUK ORANIMIZ YÜKSEK’

İşletme sahibi İbrahim Bahçeci, pandemi sürecinde insanların evde sıkıldıklarını ve sıcaklığın da etkisiyle kendilerini sahile attığını belirterek, "Doluluk oranımız yüksek. 1 Haziran'da sezonu açtık. Hafta sonları yoğunluk oluyor. Pandemi sürecinde ülkemiz zor zamanlardan geçti. Artık pandemi sürecinin esnemesiyle sahiller dolup taşıyor. Biz giriş ve çıkışlarda vatandaşların ateşlerini kontrol ediyoruz. Müşterilerimizden, sosyal mesafe kuralına uymalarını, maskelerini yanlarında bulundurmalarını rica ediyoruz. Genellikle Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Batman, Kayseri, Sivas ve hatta Akdeniz'den bile gelen müşterilerimiz var. Şu anda 4- 5 bin kişiye yakın ziyaretçimiz var. Bu sayının ilerleyen gün ve haftalarda 10 bin kişiye kadar ulaşmasını temenni ediyorum" dedi.

'DOĞU’’NUN KUŞADASI'

Tatil için Diyarbakır’dan gelen Fatma Şahinli, “Şu zamanda otellere gerekmedikçe gitmedik. Hazar Gölü'ne gelmeyi tercih ettik. Buranın temiz, düzenli olması ve buna çok dikkat etmeleri nedeniyle burayı tercih ettik. Burası Doğu'nun Kuşadası, Antalya'nın, Kemer'in yerleri gibi gayet güzel, serin ve hoş" diye konuştu.

Bir haftadır gölde tatil yaptığı aktaran Ferhat Taşkıran da, "3 aylık koronavirüs tedbirleri kapsamında evdeydik. Bir haftadır buradayız. Bugün son günümüz. Burası bayağı iyi, hizmet ve çalışanların muamelesi olarak çok iyi” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazar GölüTatil
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