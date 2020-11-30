Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1284
ALTIN
447.455
DOLAR
7.8066
STERLİN
10.4313
EURO
9.3509
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK LAVANTA BAHÇESİ 
EN BÜYÜK LAVANTA BAHÇESİ 
Nazarbayev ve modernleşme
Nazarbayev ve modernleşme
Denizlispor'da ibre Kenan Atik'e döndü
Denizlispor'da ibre Kenan Atik'e döndü
Cezalar sertleşti, denizlerde balık bereketi arttı
Cezalar sertleşti, denizlerde balık bereketi...
Kış lastiğinde son gün yoğunluğu
Kış lastiğinde son gün yoğunluğu
İş fırsatları için hemen tıkla!

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK LAVANTA BAHÇESİ 

ELAZIĞ'IN KARAKOÇAN İLÇESİNDE KURULDU 

30 Kasım 2020 Pazartesi 18:17
2 Okunma
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK LAVANTA BAHÇESİ 

ASLI MERCAN SARI

ELAZIĞ

 

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde 36 dönüm arazi üzerine 25 bin kök lavanta ekilerek bölgenin en büyük bahçesi kuruldu.  

Elâzığ’ın Karakoçan ilçesinde 36 dönüm arazi üzerine 25 bin kök lavanta ekilerek bölgenin en büyük bahçesi kuruldu. Görsel şölene ev sahipliği yaparak ziyaretçi çekmesi amaçlanan proje kapsamında bölge sakinlerine de gelir kapısı olması bekleniyor. 

Karakoçan Belediyesi'nin Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresine sunduğu ve kabul edildiği lavanta bahçesi projesi hayata geçti. DAP'ın katkılarıyla belediye tarafından 36 dönüm arazi üzerine 25 bin kök lavanta toprakla buluşturuldu. İlçe girişinde yer alan Yeniköy mevkiinde kurulan Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük bahçesi konumunda olan alan ile yöre sakinlerinin hem ekonomik kazanç elde etmesi hem de ziyaretçilere görsel şölen sunması planlandı. Bu proje ile ilçenin çehresinin değişeceğine inandıklarını belirten Belediye Başkanı Ayhan Akbaba, ileriki zamanda ekipman temini ile lavantadan elde edecekleri yağdanlık ile ekonomik kazanç elde etmeyi düşündüklerini belirtti. 

BELEDİYE BAŞKANI AYHAN AKBABA, “ TABİRİ CAİZSE PROFESYONEL ANLAMDA DA BU İŞİ YAPABİLEN BİR BELEDİYE OLMANIN GURURUYLA BUGÜN SAHADAYIZ 

 

İlçede lavanta ekerek Doğu Anadolu bölgesinde bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba, “ Tabiri caizse profesyonel anlamda da bu işi yapabilen bir belediye olmanın gururuyla bugün sahadayız. Toplamda 36 dönüm arazi üzerine 25 bin fide dikimini yaparak işlemlerimizi bitirdik ve toprakla buluşturduk. Damlama sulama sistemlerimizi çektik. İnşallah önümüzdeki yıllar içerisinde Karakoçan'da bir görsel şölen, renk cümbüşü ve ambiyansla yola çıktık” dedi. 

Açtıkları bu bahçenin köy sakinlerine gelir kapısı olacağına da değinen Başkan Akbaba, “Bu lavanta bahçemizi ilçeye bağlı Yeni Köy mevkiinde açtık. Yolda geçen insanların durup dinlenebilecekleri, gezebilecekleri ve görüp fotoğraf çekebilecekleri bir alan haline getirmeyi planladık. İleriki süreçte bahçemizin ön kısmında yine otopark için ayırdığımız alanda da bir takım düzenlemeler yaparak burada ticari işletmeler açarak köylülerimizin de ürünlerini satabilecekleri bir alan olacak. Kafe açarak insanların oturabilecekleri bir alan da oluşturacağız” diye konuştu 

HEM TİCARİ HEM EKONOMİ HEM DE KARAKOÇAN İSMİ İLE FARKINDALIK OLUŞTURABİLECEK BİR SAHA 

Bu projenin devamında ekonomik kazançlar da elde etmeyi amaçladıklarını da aktaran Akbaba, “DAP İdaresi'ne projemizi sunmuştuk ve ortaklaşa bu projeyi gerçekleştirdik. İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Karakoçan'da bu olayı gerçekleştirebilirsek bunun sonraki etapları da gelecek. Yağdanlık dediğimiz, yine lavanta ekimi yaparak lavanta distilasyon ünitesi kurduktan sonra onun yağını satma planlarımız var. Hem ticari hem ekonomi hem de Karakoçan ismi ile farkındalık oluşturabilecek şekilde oluşturabileceğimiz bir saha halinde bu yola çıktık” şeklinde konuştu. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Doğu Anadolu BölgesiLavanta BahçesiElazığAslı Mercan Sarıönce VatanKök LavantaKarakoçan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İZNİK’İN KURTULUŞU’NUN 100.YIL DÖNÜMÜÇOŞKULU BİR TÖRENLE KUTLANDI
İZNİK’İN KURTULUŞU’NUN 100.YIL DÖNÜMÜÇOŞKULU BİR TÖRENLE KUTLANDI
UYUMAYAN KÜTÜPHANE’DE İLK KİTABI BAŞKAN YILMAZ OKUDU
UYUMAYAN KÜTÜPHANE’DE İLK KİTABI BAŞKAN YILMAZ OKUDU
Başkan Erdem İç Denetçilere Teşekkür Etti
Başkan Erdem İç Denetçilere Teşekkür Etti
Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
İzmir'de konteyner kente yerleşenlerin sayısı artıyor
İzmir'de konteyner kente yerleşenlerin sayısı artıyor
Kadir Şeker'in dayaktan kurtardığı kadın eroinle yakalandı
Kadir Şeker'in dayaktan kurtardığı kadın eroinle yakalandı
Eskişehir’in risk haritası, son 1 ayda kızardı
Eskişehir’in risk haritası, son 1 ayda kızardı
Dükkanına gelip, haraç isteyeni vurdu
Dükkanına gelip, haraç isteyeni vurdu
Koronavirüs karavan satışlarını yüzde 100 artırdı
Koronavirüs karavan satışlarını yüzde 100 artırdı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma