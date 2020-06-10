Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Alanyaspor'dan hatıra bileti
Alanyaspor'dan hatıra bileti
Arkeolojik kazıların yüzde 30’u tamamlandı
Arkeolojik kazıların yüzde 30’u tamamlandı
Sınav hazırlığındaki öğrencilere tavsiyeler
Sınav hazırlığındaki öğrencilere tavsiyeler
Demba Ba’nın babası hayatını kaybetti
Demba Ba’nın babası hayatını kaybetti
TÜİK - İşsizlik Mart döneminde yüzde 13.2
TÜİK - İşsizlik Mart döneminde...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Doğa harikası yayla, çöplüğe döndü

Niğde’nin Ulukışla İlçesi Bolkar Dağları eteklerinde bulunan 2 bin 500 rakımlı Meydan Yaylası, vatandaşların piknik sonrası bıraktıkları atıklar nedeniyle çöp yığınlarıyla doldu.

10 Haziran 2020 Çarşamba 13:00
0 Okunma
Doğa harikası yayla, çöplüğe döndü

NİĞDEUlukışla ilçesinde, birbirinden güzel çiçekler, ters lale ve karlı dağ manzaraları nedeniyle bölgenin en çok tercih edilen mesire alanı olan Meydan Yaylası, hafta sonunda piknikçilerin akınına uğradı. Karlı bölgede mangal yapan piknikçilerin gün sonunda bıraktıkları atıklar ise doğa harikası bölgeyi çöplüğe çevirdi. Dünyanın tek ötmeyen Toros Kurbağası’nın yaşadığı arazideki çevre kirliliğine büyük tepki gösteren Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) Başkanı Mehmet Yakut, bölgenin kontrol altına alınmasını, görevlilerin bulundurulmasını ve girişin paralı olmasını istedi. 

BÖLGE SİT ALANI

2017 yılında ‘Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ ilan edilen Karagöl ve Çiniligöl’ün de bulunduğu alanın milli park şeklinde işletilmesini isteyen Mehmet Yakut, “Bölge doğa tutkunlarının en çok tercih ettiği yer. Yanı sıra buraya her hafta sonu yüzlerce kişi piknik yapmaya geliyor. Herkes bir parça çöp atsa, burası çöpten geçilmez. Her vatandaşın üzerine düşen görevi yerine getirmesi, kendi artığını uygun bir konteynere kadar taşıması gerekiyor. Doğada çöp bırakılmaz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doğa Harikası Yaylaçöplüğe DöndüNiğdeUlukışla İlçesiBolkar Dağları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana’da narkotik operasyonu: 11 gözaltı
Adana’da narkotik operasyonu: 11 gözaltı
Uçkurutan hastalığı limonda rekolteyi düşürecek
Uçkurutan hastalığı limonda rekolteyi düşürecek
Kayınvalide, kızını ve kendisini yaralayan damadını bıçakladı
Kayınvalide, kızını ve kendisini yaralayan damadını bıçakladı
Fındık üreticilerine Amerikan beyaz kelebeği uyarısı
Fındık üreticilerine Amerikan beyaz kelebeği uyarısı
Trabzon'da millet bahçesi ekim ayında açılacak
Trabzon'da millet bahçesi ekim ayında açılacak
Tarihi hamamın altından başka bir hamam çıktı
Tarihi hamamın altından başka bir hamam çıktı
Vali Şahin'den tepki: Su bedava gelmiyor
Vali Şahin'den tepki: Su bedava gelmiyor
Hırsız, evden 50 bin TL'lik altın çaldı
Hırsız, evden 50 bin TL'lik altın çaldı
Bursa'da bin polisle uyuşturucu operasyonu
Bursa'da bin polisle uyuşturucu operasyonu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı