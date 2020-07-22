Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Yabancıların gözdesi Antalya
Yabancıların gözdesi Antalya
Kiralık yazlıklara ilgi artı... Fiyatlar 2 katına çıktı!..
Kiralık yazlıklara ilgi artı... Fiyatlar...
Kötü niyetli telefon tamircilerine dikkat
Kötü niyetli telefon tamircilerine dikkat
Burak Yılmaz, Lille'e transfer oluyor
Burak Yılmaz, Lille'e transfer oluyor
Faturalardan kurtulmak için güneş panelleri kurdu
Faturalardan kurtulmak için güneş panelleri...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Diyarbakır'da vaka artışlarının nedenleri; maske, taziye ve düğünler

Diyarbakır'da son günlerde artan koronavirüs vakalarının nedenleri ortaya çıktı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Tekin, son zamanlarda Diyarbakır'ın vaka artışı yaşayan ilk 5 ilin içerisine girdiğini hatırlatarak, vaka artışlarındaki nedenlerin maske takılmaması ya da yanlış takılması, düğünlerde sosyal mesafe kurallarına uyulmaması ve taziye geleneğinin devam ettirilmesi olduğunu açıkladı. Endişesini dile getiren Tekin, "Bizi aslında endişelendiren durum biz eğer ki bu hızla, bu vaka sayımızla kışa girersek o zaman daha büyük bir sıkıntı yaşayacağız" dedi.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:56
0 Okunma
Diyarbakır'da vaka artışlarının nedenleri; maske, taziye ve düğünler

DİYARBAKIR - Türkiye'de koronavirüs vakalarında artışın yaşandığı illerin başından gelen Diyarbakır ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarıları sürüyor. Kentte koronavirüs vakasında artışlar sürürken, nedenleri de ortaya çıktı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, artışın nedeninin maske kullanılmayışı, taziye ve düğünlerden kaynaklandığını söyledi.

TÜRKİYE'DE EN DÜŞÜK MASKE KULLANILAN YER

Tekin, Diyarbakır'ın koronavirüs vakalarında artışın yaşandığı ilk 5 iller arasında olduğuna dikkat çekerek, beklenen düşüşü yakalamadıklarını ifade etti. Diyarbakır'ın maske kullanılan en düşük kentlerden biri olduğunu belirtti. Diyarbakır'da maske kullanımı zorunluluğu olmasına rağmen yeterli anlamda kullanılmadığı ifade eden Tekin, "Son dönemlere baktığımız zaman Diyarbakır şehrimizi maalesef ilk 5'te yer alıyor. Vaka sayılarımızda geçen aylara göre bir artışımız oldu ama o beklediğimiz düşüşü göremedik. Tabi bunun çeşitli sebepleri var. Tabii ki maske kullanımı çok düşük bir şehirde yaşıyoruz. Her ne kadar maskesiz sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen toplumun buna uyma oranı çok düşük. Mesela herkeste maske bulunuyor ama maalesef bunu ya kolunda görüyoruz ya boynuna asarken görüyoruz ya da burnu açık şekilde görüyoruz. Bunlar sağlıklı bir maske kullanımı değil. Maskenin gerçek anlamda uygun bir şekilde kullanımında ciddi anlamda eksiklikler söz konusu" dedi. 

VAKALARDAKİ ARTIŞTA DÜĞÜN VE TAZİYELER ETKİLİ

Diyarbakır'daki artışın taziye ve düğünlerden kaynaklandığına da dikkat çeken Tekin, şunları söyledi:

"Maalesef halen bölgemizde, özellikle şehrimizde düğün olsun, taziye olsun bu tür etkinlikler son hızıyla devam ediyor. Sayın Sağlık Bakanı'mız bir açıklama yaptı. Bir düğünde 70 kişilik bir halay grubu halay çekiyor. Şimdi düşündüğümüz zaman her fırsatta vurguluyoruz. Bir halay ortamında maalesef ki sosyal mesafe söz konusu değil. Uzun süre birlikte olunca ister istemez vaka sayısındaki artış söz konusu. Taziyeler bir diğer önemli bir nokta. Taziyeler kuruluyor maalesef. Şimdi bu noktada taziyelere gelen gidenler oluyor, kalabalık oluyor. Aynı ortamda topluca insanlar oturuyor, bir şeyler yiyorlar, içiyorlar. Uzun süre sohbet ediyorlar. Ve bunların çoğunda da maske olmuyor." 

'ENDİŞEMİZ KIŞ MEVSİMİNDE DAHA BÜYÜK SIKINTI YAŞAMAK'

Prof. Dr. Recep Tekin, tedbirlere uyulmazsa kış mevsiminde daha büyük sıkıntıların yaşanmasından endişe duyduklarını belirterek, "Görüyoruz ki insanlar halay çekiyor, horon çekiyor. Bu tür durumlar maalesef istemediğimiz durumlar. Bizi asıl endişelendiren durum biz eğer ki bu hızla, bu vaka sayımızla kışa girersek o zaman daha büyük bir sıkıntı yaşayacağız. O yüzden bir an önce toplumsal vecibelerin özellikle düğün, taziye ve mevlit gibi etkinliklerin mümkün olduğu kadar toplu şekilde yapılmaması. Bireysel olarak belki taziyelerin kabul edilmesi ya da telefonla kabul edilmesi. Düğün yapılacaksa mümkün oldukça en az sayıda yakın çevre şeklinde ama toplu oyunlar olmayacak şekilde yapılarak bunların yerine getirilmesini istiyoruz" diye konuştu.

VALİLİK DOĞRU MASKE KULLANILMASI İÇİN KAMPANYA BAŞLATTI

Öte yandan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentte yanlış maske kullanımını önlemek ve salgının yayılmasının engellemek amacıyla 'Doğrusu korur' adıyla kampanya başlattı. Kampanyanın içeriği kentteki birçok billboardla duyuruldu.

STK'LARDAR ORTAK AÇIKLAMA

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği, Ticaret Borsası, Ziraat Odaları Başkanlığı gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşunun yaptığı ortak basın açıklamasında da, koronavirüs pandemisinin başlangıcında vaka sayısının en düşük olduğu kentlerden biri olan Diyarbakır'da 1 Haziran normalleşme sürecinden sonra vaka sayısında çok ciddi bir artışın yaşandığı belirtilerek, kurallara uyulmaması durumunda tehlikenin boyutunun her geçen gün daha çok artacağı ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırVaka Sayısı ArtışıMaskeTaziyeDüğünler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kek ikram etti, işinden oldu
Kek ikram etti, işinden oldu
Kiralık yazlıklara ilgi artı... Fiyatlar 2 katına çıktı!..
Kiralık yazlıklara ilgi artı... Fiyatlar 2 katına çıktı!..
Düğünler salonda kurallı, sokakta kuralsız
Düğünler salonda kurallı, sokakta kuralsız
Çeşme'de kumsaldaki 1500 liralık localar kaldırıldı
Çeşme'de kumsaldaki 1500 liralık localar kaldırıldı
Faturalardan kurtulmak için güneş panelleri kurdu
Faturalardan kurtulmak için güneş panelleri kurdu
Açar: Anız yakmakla toprağı da yakıyoruz
Açar: Anız yakmakla toprağı da yakıyoruz
Kurban pazarında sahte para önlemi
Kurban pazarında sahte para önlemi
Gecekonduda yangın: 1 ölü, 1 yaralı
Gecekonduda yangın: 1 ölü, 1 yaralı
Pınar'ın ormanlık alanda cesedi bulundu
Pınar'ın ormanlık alanda cesedi bulundu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı