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Diyarbakır'da Özel Harekat destekli terör operasyonu: 9 gözaltı

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde geçen yıl ölü ele geçirilen terör örgütü PKK/KCK üyesi 'Doktor Amara' kod adlı Müzeyyen Aydınlı'nın, üzerinden çıkan materyallerden yola çıkan güvenlik güçleri, örgüte yardım ettikleri tespit edilen 9 kişiyi gözaltına aldı.

14 Haziran 2021 Pazartesi 11:00
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Diyarbakır'da Özel Harekat destekli terör operasyonu: 9 gözaltı

Lice kırsalında, 3 Ekim 2020 tarihinde güvenlik güçlerince Yıldırım-7 operasyonu düzenlendi. Operasyonda, Terör Arananlar listesinde kırmızı kategoride aranan PKK/KCK üyesi 'Doktor Amara' kod adlı Müzeyyen Aydınlı, etkisiz hale getirildi. Terörist Aydınlı’nın üzerinde, dijital materyaller ele geçirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturma kapsamında, incelenen dijital materyaller sonucu, terör örgütüne yardım eden 9 kişi tespit edildi. Terör örgütüne yardım ettikleri belirlenen 9 kişinin yakalanması için, merkez Bağlar, Kayapınar ve Ergani ilçelerinde, 12 adrese Özel Harekat polislerinin de destekli operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, V.B., A.B., O.B., M.R.T., A.K., H.K., R.O., A.O. ve S.Y. yakalanarak, gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 9 kişinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırTerörPKKKCKOperasyon
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